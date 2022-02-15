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طويل القامة ويحبّ الصيد وغير قابل للاسترجاع... إمرأة تعرض زوجها للبيع بـ25 دولارا (صورة)

Lebanon 24
15-02-2022 | 07:39
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لجأت امرأة إيرلندية تعيش فى نيوزيلندا إلى عرض زوجها للبيع فى إحدى المزادات بعد غيابه عن المنزل لمدة يومين، بعدما تركها وحيدة فى المنزل مع طفليها.

ولفتت الإيرلندية إلى أن سعر الزوج يبدأ من 25 دولارا. ورصدت بعض مواصفات التى منها الوفاء إذا تم إطعامه، طويل القامة، ويبلغ من العمر 37 عاما، ويهوى الصيد، واختتمت بأنه غير قابل للاسترجاع.

وتابع الزوجان المزاد بشغف لرؤية النتيجة، ولكنهما تفاجأ بعد وصول سعر الزوج فى المزاد إلى 100 دولارا، وتوقف العرض لحذف الموقع هذا العرض بسبب خرقه للقوانين التى تمنع الاتجار بالبشر.
 

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