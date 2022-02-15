أهدت زوجها "غالون" بنزين في عيد الحبّ!

أهدت المواطنة التركية جولاي شيمشاك زوجها "غالون" بنزين بمناسبة عيد الحبّ، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة في تركيا.



وقالت جولاي إنّ زوجها أهداها العام الماضي زجاجة زيت، في ظل الإرتفاع الجنوني بأسعار الزيت آنذاك، وهو ما دفعها هذا العام إلى إهدائه "غالون" بنزين. وأضافت: "بهذا سيتمكن من اصطحابي لوالدتي وقتما أشاء".