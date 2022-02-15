توقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة من جديد.. هذا ما قالته (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لليلى عبد اللطيف عبر "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر توقعاتها التي أصابت في ملف روسيا واوكرانيا. وتوقعت عبد اللطيف بحسب الفيديو حدوث هزات أمنية على الحدود الاوكرانية، وقالت إنها ترى اوكرانيا تستنفر على الحدود.