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منوعات
هل يجوز أن تفتش الزوجة في هاتف زوجها؟
Lebanon 24
15-02-2022
|
12:59
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قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي المصري وأمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز شرعا للزوجة التفتيش في هاتف زوجها بأي حال من الأحوال.
وأضاف أن ذلك لا يجوز شرعا لأنه من باب التجسس، فليس من حق الزوجة أن تفتش في تليفون زوجها كما ليس من حق الزوج أن يفتش تليفون زوجته، وذلك لسد الذرائع ولغلق باب الشك في العلاقة الزوجية.
وتابع: "لو زوجة بتفتش من وراء زوجها أو زوج بيفتش من وراء زوجته فهذا يهز العلاقة، وهذا يؤدي إلى هز أهم عمود قائم عليه الأسرة اللي هو الثقة".
مضيفا: "هذا الأمر داخل تحت قول الله "وَلا تَجَسَّسُوا"، فالتجسس ليس على الأغرباء فقط.
وقال: "لو ظهر لك شيء على وجه اليقين ابدأ اتكلم إنما في دائرة الوهم والشك فلا، فالأسر لا تهد بسبب الأوهام والخيالات، مؤكدًا أن التفتيش في الهاتف من قبل الزوجة أو الزوج هو تجسس وحرام شرعا.
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