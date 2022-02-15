منوعات

السلطات تتحرك بعد انتشار فيديو صادم لاعتداء على طفل في السعودية

Lebanon 24
15-02-2022 | 13:07
A-
A+
Doc-P-918848-637805526597651265.jpg
Doc-P-918848-637805526597651265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بجريمة مروعة في المملكة العربية السعودية، حيث وثق مقطع فيديو عملية اغتصاب طفل داخل خيمة بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية شمال شرق المملكة.

وأطلق ناشطون، وسما بعنوان "#مغتصب_حفر_الباطن"، تنديدا بالجريمة النكراء وتعبيرا عن غضبهم، وطالبوا السلطات السعودية بإنزال أقصى العقوبات على من يثبت تورطه بهذه الجريمة.
 
 
من جهة أخرى، رفض بعض الناشطين إطلاق هذا الوسم، معتبرين أن هذا الأمر يشوه صورة المملكة العربية السعودية.
 
 
وعلى أثر هذه الجريمة، ألقت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، القبض على 4 أشخاص ظهر أحدهم يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:09 | 2022-02-15
14:00 | 2022-02-15
13:51 | 2022-02-15
13:38 | 2022-02-15
13:15 | 2022-02-15
13:11 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website