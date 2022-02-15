السلطات تتحرك بعد انتشار فيديو صادم لاعتداء على طفل في السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بجريمة مروعة في المملكة العربية السعودية، حيث وثق مقطع فيديو عملية اغتصاب طفل داخل خيمة بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية شمال شرق المملكة.



وأطلق ناشطون، وسما بعنوان "#مغتصب_حفر_الباطن"، تنديدا بالجريمة النكراء وتعبيرا عن غضبهم، وطالبوا السلطات السعودية بإنزال أقصى العقوبات على من يثبت تورطه بهذه الجريمة.

#مغتصب_حفر_الباطن حسبنا الله ونعم الوكيل اتمنى ان يلقوا العقاب الرادع لامثالهم وان يجعلوهم عبره لغيرهم — dods القحطاني (@dods06056895) February 13, 2022

من جهة أخرى، رفض بعض الناشطين إطلاق هذا الوسم، معتبرين أن هذا الأمر يشوه صورة المملكة العربية السعودية.

الهاشتاق كذب بس تشويه سمعه للمملكة العربية السعوديه وانتم مع الخيل يشقرا على طول تصدقون أكثر التغريدات بالانجليزي يعني بالعقل مو تصدقون اي شي #مغتصب_حفر_الباطن — nawaf san (@nxl_22) February 13, 2022

وعلى أثر هذه الجريمة، ألقت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، القبض على 4 أشخاص ظهر أحدهم يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.