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سيدة توثق جريمة في وضح النهار (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2022 | 13:15
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أمرت نيابة الجيزة في مصر بحبس 3 متهمين بالشروع في قتل سائق دراجة نارية توك توك، وإضرام النيران به بسبب خلافات سابقة في بولاق الدكرور، بعدما وثقت سيدة الجريمة بفيديو.
 
 
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص "سائق توك توك" مصاب بحروق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المصاب أفادوا بقيام 3 أشخاص "سائقين توك توك، مسجل خطر" بسكب مادة تساعد على الاشتغال بنزين وأشعلوا النيران بالمصاب ولاذوا بالفرار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث استعان سائقو التوك توك بالمتهم الثالث وقاموا بسكب مادة تساعد على الاشتغال بنزين علي جسد المجني عليه وقاموا بإضرام النيران بجسده بسبب خلافات سابقة بينهم.
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