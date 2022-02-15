14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
كلبان ينهيان حياة مواطن سعودي في أميركا
Lebanon 24
15-02-2022
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي رجل سعودي يدعى سعد بن عياش العنزي (56 عاما) نهاية الأسبوع الماضي في ولاية نيومكسيكو الأميركية، وذلك نتيجة تعرضه لهجوم من قبل كلبين يعيشان في منزل أحد جيرانه.
وصرح شقيق الحية ويدعى سعود، بأنه أثناء عودة سعد إلى منزله هاجمه كلبان بشكل شرس، ما أدى لتعرضه لإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكنه توفي نتيجة لتلك الإصابات.
وأضاف أن شقيقه لديه 3 أبناء، وكانت علاقته طيبة مع جيرانه ومحبوب من قبل أهل الحي الذي يسكن فيه.
وأكدت تحقيقات الشرطة أن جارته التي تملك الكلاب متورطة في القضية وأنها أهملت مسألة تقييد الكلاب، إلا أنها ذكرت في التحقيقات أنها فعلت ذلك وأن كلابها مقيدة ولكنها لا تعلم من أطلق سراحها.
وذكر أحد الشهود في القضية أنه بينما كان يمشي في الشارع رأى كلبين وهما يقطعان الرجل إربا، وكان غارقا في دمائه.
وتم دفن الرجل يوم السبت الماضي في مقابر المسلمين بعد التعاون مع المركز الإسلامي وبحضور عدد من الجاليات الإسلامية.
وطالب شقيق المتوفى بتدخل سفارة المملكة في أميركا.
تابع
الأكثر قراءة
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح
02:15 | 2022-02-15
15/02/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهدهُ اللبنانيون خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
هذا ما سيشهدهُ اللبنانيون خلال الأيام المقبلة
03:37 | 2022-02-15
15/02/2022 03:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافيّ لبناني موقوفٌ في ملف التجسس.. هذه هويّته!
Lebanon 24
صحافيّ لبناني موقوفٌ في ملف التجسس.. هذه هويّته!
23:12 | 2022-02-14
14/02/2022 11:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
باصاتٌ فرنسيّة ستصلُ تباعاً إلى لبنان.. إليكم نطاق عملها
Lebanon 24
باصاتٌ فرنسيّة ستصلُ تباعاً إلى لبنان.. إليكم نطاق عملها
23:21 | 2022-02-14
14/02/2022 11:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصّورة.. هكذا احتفل وزير الطاقة مع زوجته بـ"عيد الحب"
Lebanon 24
بالصّورة.. هكذا احتفل وزير الطاقة مع زوجته بـ"عيد الحب"
00:59 | 2022-02-15
15/02/2022 12:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-02-15
ُتعرض للجمهور قريبًا.. "طبلة حجرية" عمرها 5 آلاف سنة
14:09 | 2022-02-15
لبوة تفترس عاملا في أحد متنزهات السعودية
14:00 | 2022-02-15
نزلاء الفندق يلقون بأنفسهم من النوافذ... ما السبب؟ (فيديو)
13:38 | 2022-02-15
مدرسة وهمية للغات تنصب على 185 شخصًا
13:15 | 2022-02-15
سيدة توثق جريمة في وضح النهار (فيديو)
13:11 | 2022-02-15
أصالة بمنتهى الجرأة وتتحرر من القيود
فيديو
"Great Wall" تُروّج لسيارة قوية وعصريّة... تعرفوا إلى "King Kong" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Great Wall" تُروّج لسيارة قوية وعصريّة... تعرفوا إلى "King Kong" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-15
16/02/2022 00:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط في أرضية الملعب وتعرّض لغيبوبة... لاعب كرة قدم ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)
Lebanon 24
سقط في أرضية الملعب وتعرّض لغيبوبة... لاعب كرة قدم ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)
14:00 | 2022-02-15
16/02/2022 00:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة من جديد.. هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة من جديد.. هذا ما قالته (فيديو)
09:17 | 2022-02-15
16/02/2022 00:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact