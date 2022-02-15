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منوعات
لبوة تفترس عاملا في أحد متنزهات السعودية
Lebanon 24
15-02-2022
|
14:09
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توفي عامل يوم الأحد الماضي، إثر هجوم شرس من لبوة في متنزهات عسيلان البرية شرق مدينة بريدة أكبر مدن منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.
وباشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التحقيق بالحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد تلقيه بلاغا عن عرض كائنات فطرية منها عدد من المفترسات في أحد المنتزهات الخاصة بمدينة بريدة، وذلك بشكل غير نظامي ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.
وأوضح المركز أن فريقا من المتخصصين بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكن من السيطرة على الكائنات المفترسة والتي تتضمن أسدا وذئبا، بالاضافه إلى عدد من الثديات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.
وأكد المركز أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتناؤها وعرضها) يعد من المخالفات البيئية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لاتزيد على 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
ودعا المركز إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة باللوائح التنفيذية لنظام البيئة والخاصة بالحياة الفطرية بما في ذلك اقتناء أو عرض المفترسات، محذرا من خطورة تربية الكائنات المفترسة على حياة الإنسان، كما يدعو المركز كل من يقتني أو يربي المفترسات إلى سرعة تسليمها للمركز لتجنب ضبطهم وإيقاع المخالفات عليهم.
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