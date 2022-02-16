17
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
عصابة تثير الرعب والخوف...تقتل أعداءها وتأكل لحومهم!
Lebanon 24
16-02-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مشاهد مخيفة شهدتها المكسيك مع انتشار مقاطع فيديو لأفراد عصابة وهم يقتلون خصومهم ثم يأكلون قلوبهم، ضمن طقوس تفرضها العصابة على الراغبين بالانضمام إليها.
والشهر الماضي، صورت عصابة تدعى "جاليسكو نيو جينيريشن" عضوا فيها وهو يأكل قلب أحد المنافسين، مباشرة بعد انتزاعه من صدره عقب قتله، في ولاية زاكاتيكاس.
وأصبحت العصابة واحدة من أكثر العصابات قوة في البلاد، إذ تعمل في 35 ولاية على الأقل عبر المكسيك وبورتوريكو، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبدأت العصابة التي يتزعمها نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتيس، في تطبيق طقس أكل لحوم البشر كجزء من أساليب التخويف، وتعرض أساليبها الإجرامية المخيفة لتهديد الجماعات المنافسة وإظهار هيمنتها.
ويتم تعليم عناصر العصابة تقنيات القتال وكيفية استخدام الأسلحة الصغيرة في المعسكرات، التي تُنشأ في مواقع سرية عبر ولاية زاكاتيكاس.
وعادة ما يُجبرون في غضون 3 إلى 4 أشهر على أكل لحم الإنسان، كجزء من التدريب.
وأوضح عضو سابق في العصابة لصحيفة "ديلي بيست" الأميركية، أنه "يتعين عليهم تنفيذ ذلك من دون رد فعل أو تقيؤ، وإلا تعرضوا للضرب".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
هرجٌ ومرج في برج حمود.. فيديو يوثق إشكالاً كبيراً
Lebanon 24
هرجٌ ومرج في برج حمود.. فيديو يوثق إشكالاً كبيراً
13:36 | 2022-02-15
15/02/2022 01:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وجودها أساسيّ.. سلعة مرتبطة بالدولار سيرتفع سعرها 50%!
Lebanon 24
وجودها أساسيّ.. سلعة مرتبطة بالدولار سيرتفع سعرها 50%!
12:55 | 2022-02-15
15/02/2022 12:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يهمّ أصحاب الحسابات بالليرة في المصارف.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ يهمّ أصحاب الحسابات بالليرة في المصارف.. ما هو؟
11:32 | 2022-02-15
15/02/2022 11:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تهزّ الجديدة.. حريقٌ يسلبُ حياة 3 أشخاص من عائلة واحدة! (صور)
Lebanon 24
مأساة تهزّ الجديدة.. حريقٌ يسلبُ حياة 3 أشخاص من عائلة واحدة! (صور)
14:36 | 2022-02-15
15/02/2022 02:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
Lebanon 24
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
00:30 | 2022-02-16
16/02/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2022-02-16
هدايا غريبة في عيد الحب... اليكم هذا الخبر
08:00 | 2022-02-16
تعديل الإضاءة الداخلية في المنزل.. حيلة مدهشة وغريبة لإنقاص الوزن!
07:00 | 2022-02-16
هل تكره كل التفاصيل من حولك؟... اليك أبرز الأسباب
05:51 | 2022-02-16
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
00:43 | 2022-02-16
مرة جديدة... مأساة الطفل ريان تتكرر في هذا البلد!
23:00 | 2022-02-15
برجك اليوم
فيديو
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-16
16/02/2022 18:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
07:30 | 2022-02-16
16/02/2022 18:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
05:51 | 2022-02-16
16/02/2022 18:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact