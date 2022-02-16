عصابة تثير الرعب والخوف...تقتل أعداءها وتأكل لحومهم!

مشاهد مخيفة شهدتها المكسيك مع انتشار مقاطع فيديو لأفراد عصابة وهم يقتلون خصومهم ثم يأكلون قلوبهم، ضمن طقوس تفرضها العصابة على الراغبين بالانضمام إليها.والشهر الماضي، صورت عصابة تدعى "جاليسكو نيو جينيريشن" عضوا فيها وهو يأكل قلب أحد المنافسين، مباشرة بعد انتزاعه من صدره عقب قتله، في ولاية زاكاتيكاس.وأصبحت العصابة واحدة من أكثر العصابات قوة في البلاد، إذ تعمل في 35 ولاية على الأقل عبر المكسيك وبورتوريكو، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وبدأت العصابة التي يتزعمها نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتيس، في تطبيق طقس أكل لحوم البشر كجزء من أساليب التخويف، وتعرض أساليبها الإجرامية المخيفة لتهديد الجماعات المنافسة وإظهار هيمنتها.