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هدايا غريبة في عيد الحب... اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
16-02-2022 | 10:00
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عادة ما يتم إهداء الساعات والملابس والورود وغيرها بعيد الحب، لكن في تركيا، خرجت المواطنة جولاي شيمشاك عن المألوف، وأهدت زوجها قنينة بنزين (5 ليترات)، بظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وبحسب صحيفة "زمان"، فإن المواطنة جولاي شيمشاك المقيمة بمدينة أرتفين، قدمت لزوجها ياشار شيمشاك مفاجأة أثناء اصطحابه لها لتناول طعام العشاء في أحد المطاعم بمناسبة عيد الحب، إذ أنها عقب الانتهاء من وجبتهما، قدمت الزوجة، "غالون" مليء بالبنزين إلى زوجها بهذه المناسبة.

ونقلت "زمان" عن جولاي قولها إن "زوجها أهداها العام الماضي قنينة زيت زنة خمسة ليترات في ظل الارتفاع الجنوني بأسعار الزيت آنذاك، وهو ما دفعها هذا العام إلى إهدائه زجاجة بنزين زنة خمسة ليترات في ظل الارتفاع المتواصل في سعره"، مضيفة: "وبهذا سيتمكن من اصطحابي لوالدتي وقتما أشاء".

(زمان) 
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