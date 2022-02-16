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حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)

Lebanon 24
16-02-2022 | 05:51
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تحول حفل زفاف في راجستان بالهند إلى مأساة، حيث توفيت والدة العريس، أثناء رقصها احتفالا بابنها الوحيد.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وفاة الأم البالغة من العمر 55 عاما، بين ذراعي العريس.
 
وحاول العريس إنقاذ والدته التي نقلت إلى المستشفى حيث أعلن الطبيب وفاتها.

وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن الأم، نيلام، رقصت في حفل الزفاف لمدة 20 ثانية فقط وهي تمسك بيد ابنها قبل أن تصاب بنوبة قلبية مفاجئة وتسقط بين ذراعيه.
المصدر: روسيا اليوم

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