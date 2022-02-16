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انتحر تفاديًا لتوقيفه!

Lebanon 24
16-02-2022 | 14:47
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نشرت صحيفة "الراي" الكويتية ملابسات انتحار شاب عراقي كان مطلوبا في عدد من القضايا، وأقدم على رمي نفسه من سطح مبنى في السالمية.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر أمني مطلع" أن المنتحر عراقي الجنسية، وأنه مطلوب في 11 قضية، وصدرت بحقه 6 أوامر ضبط وإحضار.

وعن إقدامه على الانتحار، أوضح المصدر أنه وأثناء توجه رجال الأمن لضبطه، قام بدهس "وكيل أول" ضابط من التنفيذ الجنائي، ثم هرب إلى إحدى البنايات في منطقة السالمية، وألقى بنفسه وانتحر من فوق البناية، وتم العثور على جثته.

وأشار المصدر إلى أن الطب الشرعي تسلم الجثمان بعد إبلاغ وكيل النيابة الذي أمر بتسجيل قضية.
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