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بسبب رسالة مناهضة لـ"بايدن"... طرد رجل من طائرة!

Lebanon 24
17-02-2022 | 08:00
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أظهر مقطع فيديو لحظة طرد أحد ركاب طائرة مدنية، بسبب قناع كان يرتديه، مكتوب عليه رسالة مناهضة للرئيس الأميركي جو بايدن.


ونشر الفيديو حساب Libs of TikTok على "تويتر"، الذي ينشط في نشر فيديوهات منصة "تيك توك".
 
ويظهر الفيديو راكب إحدى الطائرة يتجادل مع مضيفة طيران، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وسمع في الفيديو المضيفة، التي تعمل في شركة Allegiant Airlines المحلية الأميركية، وهي تقول "التعليق الذي كتبته هنا"، في إشارة إلى الكلام المكتوب على قناعه الطبي.

وقال التعليق المرفق بالفيديو إن عبارة "هيا بنا براندون" ( Let's go Brandon) كانت مكتوبة على الكمامة.
 
 
وانتشرت هذه العبارة بشكل فيروسي في الولايات المتحدة، إثر مقابلة مع سائق السباقات الشهير براندون براون إثر فوزه في سباق بولاية ألاباما، وخلال المقابلة سمعت في الخلفية هتافات هي عبارة عن شتائم ضد الرئيس الأميركي.

وإذا سمعت شخصا في الولايات المتحدة يقول: "هيا بنا براندون"، فهو لا يقصد شخصا اسمه براندون، بل تعبير ملطف عن شتيمة بذيئة ضد بايدن.
 
وأكدت شركة الطيران الأميركية المحلية في بيان أرسلته لـ"فوكس نيوز" أنه تم إخراج الراكب من الطائرة، لأنها تتجاهل تعليمات من مضيفة طيران.

وقال البيان: "الفيديو المعني يصور جزءا من حادثة تورط فيها راكب لم يستجب لطلبات متكررة من جانب أفراد الطاقم للالتزام بسياسة ارتداء الكمامة الفيدرالية".

وشددت على أنها أعادت ثمن التذكرة التي دفعها الراكب بعد إخراجه من الطائرة.

وقالت: "إن تجاهل تعليمات طاقم  الطائرة محظور بموجب اللوائح الفيدرالية، ويعد سببا للحرمان من الرحلة، لأن هذا السلوك يسبب بيئة غير آمنة".
المصدر: سكاي نيوز
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