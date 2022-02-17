منوعات

4 أبراج لا تتحمل تلقي الأوامر أبداً!

Lebanon 24
17-02-2022 | 03:46
A-
A+
Doc-P-919477-637806916567017750.jpg
Doc-P-919477-637806916567017750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يدرك معظم الناس ضرورة التعامل مع بعض الأشخاص المتسلطين في الظروف الاضطرارية، وبينما يختار البعض اتخاذ موقف حازم، يعجز البعض الآخر عن تحمل تلقي الأوامر، وقد يؤدي هذا إلى جدال ومشاجرات واختلافات في الآراء.
وفي علم الفلك تم رصد بعض الأبراج التي لا تستطيع أن تتحمل تلقي الأوامر، وفق ما نستعرض في السطور التالية؛

برج الدلو
يتميز برج الدلو برقة القلب والطبع الهادئ، لكنه يمكن أن يغضب وتخرج مشاعره عن السيطرة عندما يتعامل مع شخص متسلط يصدر له الأوامر بطريقة لا تعجبه، فهو لا يتسامح أبداً مع الذين لديهم عقدة فوقية، ومن المرجح أن يعبر عن آرائه بصراحة صادمة ويحرجهم.

برج الحوت
برج الحوت لا يمكنه تحمل تلقي الأوامر، خاصةً إذا صدرت من أشخاص متسلطين، لذلك يفضل الابتعاد عن مثل هذه المواقف، وفي إطار العمل يكون مستعداً لبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل نتائج، لكنه يمكن أن يستقيل إذا حاول شخص ما استعراض قوته المزيفة معه.

برج الأسد
لا يمكن أن يتقبل الأسد محاولة الآخرين الهيمنة عليه، فعروض القوة لا تنجح مع برج الأسد ومن المرجح أن تأتي بنتائج عكسية، فالأسد لا يقبل النقد غير الضروري ويكره بشدة الأشخاص المتسلطين.

برج العقرب
لا يجيد برج العقرب التسامح مع المتسلطين، فهو يرى نفسه قادراً على تولي زمام الأمور بنفسه ولا يحتاج لتلقي الأوامر أو تعليقات من الإدارة أو الرؤساء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-02-17
07:00 | 2022-02-17
05:45 | 2022-02-17
05:00 | 2022-02-17
04:12 | 2022-02-17
04:00 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website