4 أبراج لا تتحمل تلقي الأوامر أبداً!

يدرك معظم الناس ضرورة التعامل مع بعض الأشخاص المتسلطين في الظروف الاضطرارية، وبينما يختار البعض اتخاذ موقف حازم، يعجز البعض الآخر عن تحمل تلقي الأوامر، وقد يؤدي هذا إلى جدال ومشاجرات واختلافات في الآراء.وفي علم الفلك تم رصد بعض الأبراج التي لا تستطيع أن تتحمل تلقي الأوامر، وفق ما نستعرض في السطور التالية؛برج الدلويتميز برج الدلو برقة القلب والطبع الهادئ، لكنه يمكن أن يغضب وتخرج مشاعره عن السيطرة عندما يتعامل مع شخص متسلط يصدر له الأوامر بطريقة لا تعجبه، فهو لا يتسامح أبداً مع الذين لديهم عقدة فوقية، ومن المرجح أن يعبر عن آرائه بصراحة صادمة ويحرجهم.برج الحوتبرج الحوت لا يمكنه تحمل تلقي الأوامر، خاصةً إذا صدرت من أشخاص متسلطين، لذلك يفضل الابتعاد عن مثل هذه المواقف، وفي إطار العمل يكون مستعداً لبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل نتائج، لكنه يمكن أن يستقيل إذا حاول شخص ما استعراض قوته المزيفة معه.برج الأسدلا يمكن أن يتقبل الأسد محاولة الآخرين الهيمنة عليه، فعروض القوة لا تنجح مع برج الأسد ومن المرجح أن تأتي بنتائج عكسية، فالأسد لا يقبل النقد غير الضروري ويكره بشدة الأشخاص المتسلطين.برج العقربلا يجيد برج العقرب التسامح مع المتسلطين، فهو يرى نفسه قادراً على تولي زمام الأمور بنفسه ولا يحتاج لتلقي الأوامر أو تعليقات من الإدارة أو الرؤساء.