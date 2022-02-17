مشاهد مرعبة انتشرت كالنار في الهشيم.. قرش يفتك بسباح ويقتله! (فيديو)

أُغلقت عدة شواطئ في سيدني اليوم الخميس، وذلك بعد المشاهد المرعبة التي انتشرت كالنار في الهشيم لهجوم شنته سمكة قرش على أحد الأشخاص بينما كان يسبح.

أتت تلك الخطوة بعد مقتل شخص هاجمه القرش، أمس الأربعاء، في أول واقعة من نوعها تشهد سقوط قتلى على شواطئ المدينة منذ نحو 60 عاما.

فيما شهدت المناطق القريبة من موقع الهجوم، بحسب "رويترز" نشر وسائل لاصطياد أسماك القرش، كما انتشرت طائرات بدون طيار مع سعي المسؤولين لمعرفة ما إذا كان القرش لا يزال في المنطقة.

وكان مقطع فيديو نشر على الإنترنت أظهر السمكة المخيفة تهاجم شخصا بعد ظهر الأربعاء قبالة شاطئ ليتل باي على بعد حوالي 20 كيلومترا من جنوب أكبر مدينة في أستراليا وبالقرب من مدخل خليج بوتاني.

هوية الضحية

في حين لم تكشف الشرطة بعد عن هوية الضحية، لكن السلطات أمرت الناس بالبقاء بعيدا عن المياه.

يذكر أن هذا الهجوم أتى قبل أيام من انطلاق فعالية خيرية سنوية يحضرها عادة الآلاف من السباحين على شاطئ مجاور، وقال منظمو الفعالية إنهم يراقبون الوضع، وإذا تعين تأجيلها فستجرى في السادس من آذار.