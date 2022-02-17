هذه هي الأبراج التي ستفضلك على نفسها وتُضحي من أجلك

تحمل بعض الأبراج أعباء من تُحب وتقلق حول مشاكلهم وتتألم لألمهم وتحاول كل ما بوسعها من أجل حل مشاكلهم، وتكترث للجميع أكثر مما تكترث لنفسها. وتعتمد الطريقة التي تقدم بها بعض الأبراج التضحيات من أجل الآخر على أنواع شخصياتهم. اكتشفوا من هي الأبراج التي ستفضلك على نفسها ومستعدة لمنحك ما تريد.برج الحمليحمل الحمل أعباء من يحب ويقلق حول مشاكلهم ويتألم لألمهم ويحاول كل ما بوسعه من أجل حل مشاكلهم. إذا كان برج الحمل يحبك ويحترمك حقاً، فسوف يضحي بوقته الثمين من أجلك، ويمنحك كل الاهتمام الذي قد تحتاجه في أي وقت. إنه يعرف أنك تستحق أكثر من مجرد الاهتمام العابر، وهو حاضر تماماً ومستعد لمنحك ما تريد.برج السرطانإذا كان السرطان يحبك، سوف يفقد كل شيء؛ المال والأشياء والعقل من أجلك. هو مستعد تماماً لمنحك كل ما تريد. قد لا يُحب كل ما تؤمن به، ولكن إذا كنت صادقاً معه، فإنّه سيحترم ذلك ويضحي بطرقه الخاصة للانضمام إليك. يحب حل المشاكل ويملك العقلية المنطقية التي تمكنه من الخروج بالحلول المثالية ولكن ان كان الامر يتجاوز طاقته فهو سيبلغك بذلك لا لأنه اناني ولكن لأنه لا يريد أن يمنح أي شخص الآمال الكاذبة.برج الميزانهو دائماً على استعداد للقيام بالتضحية من أجلك. فالأمر جزء من شخصيته. البرج هذا يشعر بالسعادة والرضا حين يقوم بأمور من أجل الآخرين وكلما كانت التضحيات التي يقدمها كبيرة كلما كان هذا أكثر سعادة. يمكن الاعتماد عليه وبالتالي هو الشخص الذي يلجأ اليه الجميع من اجل حل مشاكلهم.ان كان بإستطاعته المساعدة فهو سيعدل حياته كاملة من اجل ان يتمكن من تخصيص الوقت والجهد من لحل المشاكل، سيضع الخطط، وسيحرص على تنفيذها بشكل مثالي وسيستمر بدعم من يعاني من مشكلة حتى يتأكد انه اصبح بخير ولم يعد بحاجة الى اليه على الإطلاق.برج القوسسيترك القوس كل شيء ويهرع لصديق يحتاج اليه، سيؤجل كل مخططاته وحتى أنه يوقف حياته كاملة من أجل مساعدة من يحتاج اليه من دون أن يفكر ولو للحظة واحدة بأنه يريد أو يتوقع أي شيء في المقابل. هو من الأبراج المستعدة لتخصيص وقتها كاملاً من أجل الآخرين كما انه مستعد لإستثمار الكثير من الوقت والجهد من أجل سعادة الآخرين وراحتهم وفي الوقت عينه هو لا يمانع عدم تخصيص لحظة واحدة لنفسه.برج الدلويتعرض الدلو للأذى بسبب قلة أنانيته ولكنه مستعد للتعرض للأذى مرة تلو الأخرى إن كان ذلك يعني مساعدة الآخرين سواء كانوا يستحقون هذه المساعدة أو لا يستحقونها.. فكل ما يفكر به هو أنه عليه أن يساعد غيره. الطيبة وقلة الانانية محفورة في عقله وقلبه لانه ولد هكذا وسيموت هكذا. هو يرى الخير في الجميع وعليه فهو يحاول مساعدة كل من يحتاج الى المساعدة.