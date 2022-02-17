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منوعات
مسؤول من جنسية عربية يتحرش بموظفة ويهددها بالقتل في الرياض!
Lebanon 24
17-02-2022
|
12:57
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قضت محكمة سعودية بالسجن 10 أشهر وغرامة 30 ألف ريال والتشهير بمقيم عربي، بعد إدانته بالتحرش الجنسي لفظيا بموظفة في مقر العمل وتهديدها بالقتل .
ولجأت الموظفة إلى المحكمة، التي قررت التشهير به من خلال نشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقته بصحيفتين محليتين.
وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الجزائية في الرياض، قد نظرت الدعوى المقامة من المدعي دائرة النيابة العامة بوسط الرياض ضد المدعى عليه، عربي الجنسية، وثبوت إدانته بالتحرش الجنسي لفظيا بالمشتكية في مقر العمل، الذي له عليها به سلطة مباشرة، وتهديدها بالقتل، بوضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري من نوع مسدس وذخيرة، مكتوب في أسفلها "قريبا إن شاء الله".
وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به، وذلك بسجنه 10 أشهر، أمضى منها 3 أشهر، وتغريمه 30 ألف ريال، تودع في الخزينة العامة للدولة، أعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة جريمة التحرش، وبقية العقوية المقدرة بسبعة أشهر إزاء تهديدها بالقتل، على أن تبدأ مدة سجنه من تاريخ إيقافه بسبب القضية، ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين.
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