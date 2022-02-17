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بعد خلافات... قتل زوجته أمام قوات الشرطة

Lebanon 24
17-02-2022 | 12:59
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قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بالسجن المؤبد على المتهم بقتل زوجته أثناء تنفيذ حكم حضانة للزوجة، أمام قوات الشرطة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهود الإثبات فى القضية، حيث أكدوا أن المجني عليها على خلافات مع زوجها منذ 9 أشهر، وطلبت أن ترفع لها دعوى نفقة والتقدم بطلب تسليم الصغار.

وتابع الشهود أنه في يوم 2 أيلول يوم تنفيذ الحكم توجهت برفقة معاون التنفيذ لقسم الشرطة وخرجت قوة لمنزل زوجها وتوجهت القوة للمنزل برفقة محضر التنفيذ وبقيت القتيلة والمحامية بالأسفل أمام المنزل، وبعد نصف ساعة ترجلوا وبرفقتهم الطفلين ووقعت على المحضر للتسليم.

وأضافوا أنه لدى توجهها لركوب "توك توك" لمنزلها فوجئت بالمتهم يخرج من منزله، ووجه لها عدة طعنات، وتحركت خطوتين وظل خلفها لضربها بالسكين حتى قبض عليه، وتم التحفظ عليه من القوة المتواجدة لتسليم الطفلين.
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