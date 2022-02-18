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منوعات
هل سيتعرض الأردن لزلزال مدمر؟
Lebanon 24
18-02-2022
|
08:00
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شهد الأردن خلال الفترة الماضية العديد من الهزات الأرضية الخفيفة التي شعر بها سكان شمال المملكة ولم تحدث أي أضرار في الممتلكات والأرواح.
لكن خبراء درسوا هذه الهزات الأرضية وسط مخاوف وشائعات بين المواطنين عن اقتراب زلزال مدمر.
مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان قال لصحيفة "الغد" الأردنية إنه في العام 1837 حدث زلزال على أطراف مدينة صفد الفلسطينية وفي العام 1927 حدث أيضا زلزال مدمر في منطقة دامية في غور الأردن أدى إلى وقوع العشرات من الضحايا، موضحا أن تزايد الحديث عن الزلازل والهزات والمخاوف من زلزال مدمر كلام غير دقيق حيث أن العلماء لم يتوصلوا لغاية اللحظة إلى تقنية تستطيع أن تتنبأ بالزلازل المستقبلية.
وشدد على أنه لا يوجد إثباتات علمية حول تعرض الأردن لزلزال مدمر كل 100 عام حيث يقوم المرصد بدراسة التكرار الزلزالي في مناطق معينة تشهد حركات في باطن الأردن لتكوين مشهد واضح لأسباب حدوثها.
المصدر: الامارات اليوم
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