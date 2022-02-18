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رحلة فضائية بـ 450 الف دولار ... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-02-2022 | 14:00
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أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية عن فتح الباب لشراء تذاكر رحلاتها بدءًا من أمس الأربعاء، وتستغرق الرحلة 90 دقيقة فقط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل كولجلادير، في بيان نشرته بالمناسبة، "في (فيرجن غالاكتيك)، نعتقد أن الفضاء يمثل تحولًا كبيرًا".

وأضاف "نخطط لضمّ أول ألف عميل لدينا في بداية الخدمة التجارية في وقت لاحق من هذا العام، مما يوفر أساسًا قويًّا لا يصدق عندما نبدأ رحلاتنا المنتظمة ونوسّع أسطولنا".


وتوفر حجوزات الرحلات من الشركة أيضًا إمكانية الوصول إلى مجتمع عضوية رواد الفضاء في المستقبل، المصمم والمنسق لجلب الإلهام والإثارة والمغامرة، من وقت شراء التذاكر إلى رحلات الفضاء وما بعدها.

وعلّق كبير مسؤولي الأعمال التجارية بالشركة، بلير ريتش، قائلًا "لقد طوّرنا مبيعات مقنعة وفعالة لدعم نمو أعمالنا التجارية".


وتابع "خط فضاء تجاري عالمي يتطلب علامة تجارية مميزة وخالدة. من المهم أن تمثل علامتنا التجارية عرض عملائنا الديناميكي، وأن تتحدث عن تجربتنا الفريدة وأسلوبنا وخدمتنا".

وحسب البيان، فإن سعر التذكرة الواحدة يبلغ 450 ألف دولار، وسيُطلب من الحاجزين دفع مبلغ 150 ألفًا بشكل مبدئي، على أن تنطلق الرحلات في نهاية العام الجاري، وسيسمح خلالها للمسافرين بتجربة الحركة الحرة في ظل انعدام الجاذبية.
 
(الجزيرة) 
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