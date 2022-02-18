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"محملة بالطاقة الإيجابية".. هذه الأبراج دائمة التفاؤل

Lebanon 24
18-02-2022 | 03:00
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لدى عديد من الأشخاص عادة التذمر والشكوى المستمرة بشأن أي شيء، إنهم بطريقة ما يجدون عيوبًا في كل شيء، لكن على النقيض الآخر، هناك بعض الأشخاص الذين يجدون البهجة في الأشياء البسيطة ويميلون إلى الشعور بالسعادة والرضا دائما حتى لو لم تسير الأمور على ما يرام.

فيما يلي، نرصد لكم في الصفحات التالية، 4 أبراج فلكية تتسم بالتفاؤل والبهجة، وفقا لما أوضح موقع "pinkvilla".
 
 
1-  برج الحمل

مواليد برج الحمل سعداء ومتفائلون بطبيعتهم، فهم لا يحتاجون إلى الاعتماد على أي شخص في سعادتهم، إنهم يعرفون ما الأشياء والأنشطة التي تمنحهم الطاقة الإيجابية.
 
 
2- برج الثور
لدي مواليده طاقة إيجابية كبيرة، إنهم ينظرون إلى الجانب المشرق للأشياء في المواقف الصعبة ويمنحون الأمل والتفاؤل للأشخاص من حولهم.
 
3-برج الجوزاء

يتسم أصحاب هذا البرج بأنهم متفائلون دائما، لا يتذمرون من أي شيء ويؤمنون بالاستفادة القصوى من المواقف، ويمتلكون القدرة على قلب الأمور من خلال الشعور بالأمل.
 
4- برج القوس

مواليده يحبون السفر، لكن عندما لا يستطيعون ذلك، لا يشعرون بالإحباط, بدلاً من ذلك ، يتأكدون من الحفاظ على معنوياتهم من خلال الانخراط في شيء يجلب لهم السعادة والفرح.
 
 
 
 
المصدر: المصراوي
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