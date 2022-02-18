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قرار بهدم قصر والد جيجي وبيلا حديد... قيمته تفوق الـ 100 مليون دولار! (صورة)

Lebanon 24
18-02-2022 | 03:30
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أمرت محكمة أميركية بهدم قصر البليونير الأميركي من أصل فلسطيني محمد حديد، والد عارضتَي الأزياء جيجي وبيلا حديد.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ حفارات ميكانيكية بدأت بعملية دكّ القصر الذي بلغت قيمته 100 مليون دولار أميركي.

 

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الشركة التي تتولى عملية الهدم بأمر المحكمة قوله: "نأمل أن ننتهي بحلول نهاية هذا الأسبوع من إزالة الطابق العلوي للقصر. فضلاً عن العوارض الفولاذية الرئيسية التي تدعم البناية بأكملها. لكن الطابق العلوي هو الجزء السهل من المهمة. ومع ذلك، فإن باقي المنزل، الخرسانة، والعوارض الهيكلية الفولاذية، سيستغرق هدمها وقتاً أطول بكثير".

 
 

وكان جيران محمد حديد قد لاحقوه قضائياً لسنين طويلة من أجل هدم قصره المبني على أعلى إحدى التلال، بعدما أدى التدرّج غير القانوني (نقل أطنان من التراب) إلى جعل المنحدرات الشديدة التي شيّد عليها غير مستقرة وعُرضة للانهيارات.

المصدر: لها
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