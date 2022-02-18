سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصد حادثة غريبة من نوعها في مدينة الإسماعيلية شرق مصر، حيث تطور تراشق لفظي بين عروس وعريس إلى تضارب بينهما، قبل أن ينضم أقاربهما إلى "المعركة".

وانتهى الخلاف بعد وصول قوة أمنية فضت الاشتباك واقتادت المشاركين إلى قسم الشرطة حيث تم تحرير محضر الواقعة.

ووّثق الفيديو سقوط العروس أرضاً بثوب زفافها الملطخ بالدماء، خلال قولها: "حسبي الله ونعم الوكيل".

ورد أهل العروس على الفيديو المتداول بنفيهم حصول المعركة، قائلين إن العروس فقدت الوعي، وكانت بحاجة لكوب من الماء والسكر فقط، في إشارة الى تصالح الطرفين.