منوعات

سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)

Lebanon 24
18-02-2022 | 03:47
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصد حادثة غريبة من نوعها في مدينة الإسماعيلية شرق مصر، حيث تطور تراشق لفظي بين عروس وعريس إلى تضارب بينهما، قبل أن ينضم أقاربهما إلى "المعركة".

 

وانتهى الخلاف بعد وصول قوة أمنية فضت الاشتباك واقتادت المشاركين إلى قسم الشرطة حيث تم تحرير محضر الواقعة.

 

ووّثق الفيديو سقوط العروس أرضاً بثوب زفافها الملطخ بالدماء، خلال قولها: "حسبي الله ونعم الوكيل".

 

ورد أهل العروس على الفيديو المتداول بنفيهم حصول المعركة، قائلين إن العروس فقدت الوعي، وكانت بحاجة لكوب من الماء والسكر فقط، في إشارة الى تصالح الطرفين.

المصدر: لها

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-02-18
04:02 | 2022-02-18
03:30 | 2022-02-18
03:00 | 2022-02-18
02:40 | 2022-02-18
02:00 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website