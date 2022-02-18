جريمة مروعة تهز بلداً عربياً.. رقصت لزوجها ثم قتلته!

ذكرت تقارير إعلامية مصرية تفاصيل جريمة مروّعة راح ضحيتها زوج على يد زوجته بعد فترة قصيرة من الزواج.

وفي التفاصيل، أقدمت الزوجة "وردة" على طعن زوجها أحمد 3 مرات بعد 4 أشهر فقط من زواجهما، ما أدى إلى وفاته.

ووفق موقع "مصراوي"، بدأت الواقعة بوصلة رقص ومزاح بين العروسين لمدة 5 دقائق. وانتهت بقتل الزوج على يد ابنة عمّته.

وكانت الزوجة ترقص لزوجها وتمزح معه، لكنه هدّدها بالضرب أثناء هزارهما معاً. فاعتدت عليه بالسبّ والشتم. وفجأة تحول المزاح إلى حقيقة، وشتم الزوج القتيل زوجته، فاتجهت نحو المطبخ وأمسكت بسكين لإخافته فقط. لكنها طعنته في الصدر والرقبة، وتوفي في الحال.

لم تنكر الزوجة جريمتها، وقالت في التحقيقات: "مكنش قصدي أقتله، شتمني فضربته بالسكينة في رقبته ومات".

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق. وجُدّد حبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد.