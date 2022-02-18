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منوعات
غرد وحذف.. إيلون ماسك يشبه ترودو بهتلر ويثير زوبعة من الانتقادات!
Lebanon 24
18-02-2022
|
04:02
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لا يتوقف إيلون ماسك، أحد أغنى أغنياء العالم عن إثارة الجدل، عبر تغريداته العاصفة أحيانا.
وفي جديد العواصف التي يثيرها عادة، كتب رئيس شركة تسلا عبر حسابه على تويتر أمس تغريدة شبه فيها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقائد الألماني النازي، أدولف هتلر.
ففي رد على تعليق نشرته CoinDesk للعملات المشفرة حول أوامر الطوارئ التي أصدرها ترودو، والتي تهدف إلى قطع الأموال عن المتظاهرين الذين أغلقوا المعابر الحدودية وخيموا في العاصمة الكندية احتجاجا على إجراءات كورونا، غرد ماسك البالغ من العمر 50 عاما بصورة لهتلر معلقا فوقها "توقف عن مقارنتي بجاستين ترودو.. فعلى الأقل أنا لدي ميزانية"!
حذف وانتقادات
ليثير زوبعة من الانتقادات التي لم تهدأ، حتى عاد وحذفها على ما يبدو.
إذ أوضح متحدث باسم تويتر لوكالة بلومبيرغ، أن الشركة لم تعلق أو تحجب تلك التغريدة على الإطلاق.
فيما دانت "اللجنة اليهودية الأميركية " تلميحات ماسك، مطالبة إياه بالاعتذار، والتوقف عن هذا السلوك الذي وصفته بغير المقبول.
كما أشارت في بيان نشرته على حسابها على تويتر أيضا إلى أن إيلون "قد يعتقد أن نشر صورة ساخرة لديكتاتور الإبادة الجماعية، طريقة مناسبة لتوجيه انتقادات لسياسات لا يتفق معها، إلا أن الأمر غير مقبول".
إلى ذلك، دانت جمعيات أميركية أخرى وناشطون على مواقع التواصل تلك التغريدة التي اعتبروها "فظيعة".
ليست المرة الأولى
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يستعين فيها الملياردير الأميركي بهتلر، ففي يناير الماضي، نشر صورة تبدو وكأنها غلاف لكتاب مع رسم توضيحي لهتلر وتعليق يقول "كل شخص لا أحبه هو هتلر ... دليل الطفل للنقاش السياسي عبر الإنترنت"!
كذلك، نشر ماسك عام 2018 ، على تويتر مشهدًا من فيلم "السقوط" يصور هتلر وهو يخطب غاضباً، لكن المشهد تغير مع رئيس تسلا حيث أظهرت ترجمة الكلام وكأن القائد النازي يتحدث عن تسلا.
وكتب معلقا "اتضح أنه حتى هتلر كان يبيع على المكشوف أسهم Tesla"!
المصدر: العربية
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