غرد وحذف.. إيلون ماسك يشبه ترودو بهتلر ويثير زوبعة من الانتقادات!

لا يتوقف إيلون ماسك، أحد أغنى أغنياء العالم عن إثارة الجدل، عبر تغريداته العاصفة أحيانا.



وفي جديد العواصف التي يثيرها عادة، كتب رئيس شركة تسلا عبر حسابه على تويتر أمس تغريدة شبه فيها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقائد الألماني النازي، أدولف هتلر.





حذف وانتقادات

ليثير زوبعة من الانتقادات التي لم تهدأ، حتى عاد وحذفها على ما يبدو.



إذ أوضح متحدث باسم تويتر لوكالة بلومبيرغ، أن الشركة لم تعلق أو تحجب تلك التغريدة على الإطلاق.



فيما دانت "اللجنة اليهودية الأميركية " تلميحات ماسك، مطالبة إياه بالاعتذار، والتوقف عن هذا السلوك الذي وصفته بغير المقبول. ففي رد على تعليق نشرته CoinDesk للعملات المشفرة حول أوامر الطوارئ التي أصدرها ترودو، والتي تهدف إلى قطع الأموال عن المتظاهرين الذين أغلقوا المعابر الحدودية وخيموا في العاصمة الكندية احتجاجا على إجراءات كورونا، غرد ماسك البالغ من العمر 50 عاما بصورة لهتلر معلقا فوقها "توقف عن مقارنتي بجاستين ترودو.. فعلى الأقل أنا لدي ميزانية"!حذف وانتقاداتليثير زوبعة من الانتقادات التي لم تهدأ، حتى عاد وحذفها على ما يبدو.إذ أوضح متحدث باسم تويتر لوكالة بلومبيرغ، أن الشركة لم تعلق أو تحجب تلك التغريدة على الإطلاق.فيما دانت "اللجنة اليهودية الأميركية " تلميحات ماسك، مطالبة إياه بالاعتذار، والتوقف عن هذا السلوك الذي وصفته بغير المقبول.