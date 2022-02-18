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منوعات
امرأة تساعد طفلًا "ضائعًا" وتخسر مبلغًا كبيرًا
Lebanon 24
18-02-2022
|
13:34
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أفادت "سي بي إس" أنّ إحدى مواطنات الولايات المتحدة ساعدت مراهقا "مفقودا" وخسرت نحو أربعة آلاف دولار من محفظتها الإلكترونية.
وقع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أورلاندو بولاية فلوريدا. كانت شانون فرايزر تمشي مع كلبها عندما اقترب منها مراهق يبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا. قال الصبي إنه ضاع ولم يتمكن من الاتصال بأصدقائه بسبب أن بطارية هاتفه الخلوي نفدت.
طلب من فريزر الإذن لتسمح له استخدام هاتفها الذكي للاتصال. وافقت المرأة، "دون تفكير" وسلمت هاتفها. وأوضحت الأميركية أن "رد فعلك الأول هو مساعدة الطفل".
اتصل المراهق بصديقه عبر مكبر الصوت، مشيرًا في المحادثة إلى أنه لا يمكنه العثور على الآخرين. بعد ذلك، بإذن من فريزر، فتح تطبيق خرائط التنقل وكانت المرأة تقف على بعد أقل من نصف متر منه طوال الوقت.
بعد ذلك، افترقا، وفي اليوم التالي، تلقت الأميركية إخطارًا من البنك يؤكد سحب مبلغ 3800 دولار. اتصلت فريزر على الفور بمؤسسة الائتمان، واكتشفت أن الحساب الذي تم تحويل أموالها إليه قد تم فتحه قبل نصف ساعة فقط من لقائها بالمراهق.
بعد ذلك، أعادت خدمة الدفع الأموال إلى حسابها، لكنها منعت الوصول إليها حتى اكتمال التحقيق.
قالت فريزر هذه الحادثة "لقد غيرتني من نواح كثيرة. أعتقد أننا يجب أن نكون أكثر يقظة، هذا هو المحزن في القصة".
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