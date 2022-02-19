بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)

بعد تداول فيديو في مصر لضرب زوج من محافظة الإسماعيلية لعروسه ليلة زفافهما، وإصابة العروس، كشف مقطع آخر خلال الساعات الماضية عن تصالح العروسين والعودة لمنزل الزوجية.

وكانت مدينة الإسماعيلية شرق مصر شهدت واقعة مؤسفة، حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب، بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.

ونفت الزوجة في مقطع فيديو ، وهي تقف إلى جانب زوجها، أن تكون قد أجبرت على شيء.

وظهر العريس في مقطع مصور مع وسائل إعلام محلية وهو يتحدث عن الاعتداء على أنه أمر "عادي" أن يضرب بنت عمه وزوجته، وأن هذا الأمر ليس بجديد، وأنها حتى لو لم تكن "زوجته" فهي "ابنة عمه أيضا" ولهذا يحق له ضربها، بحسب قوله.

وقالت العروس التي تعرضت للضرب "إنها تحب زوجها ... وإن المشكلة فيها لأنها عصبية بشكل كبير".

ضرب وإصابة

فيما تداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو لمشاجرة في الشارع بين عروسين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضرب، وتدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.

وتناثرت بقع الدماء على فستان الزفاف، وبعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل".

فيما وصلت قوة أمنية لموقع المشاجرة، للسيطرة على الموقف.

العريس اعتدى عليها بالضرب ثم تصالحا وأكلا الحمام.. ما قصة عروس الإسماعيلية؟ pic.twitter.com/BmyRAvgeLI — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 18, 2022

قصة حب

وتبين لاحقا أن العروسين يرتبطان بقصة حب منذ 13 عاما وهما أبناء عم وحدث سوء تفاهم خلال حفل الزفاف أدى لنشوب المشاجرة.

في حين أوضح والد العريس أن العروس ابنة شقيقه وأن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتم إزالته والصلح بين العروسين، مضيفا أنهما عادا لمنزل الزوجية وسيسافران لقضاء شهر العسل في مدينة شرم الشيخ.