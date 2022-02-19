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سقط في حفرة أثناء انشغاله بهاتفه.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
19-02-2022 | 08:00
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التقطت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية لحظة سقوط شاب في حفرة، عندما كان يسير ومنشغلا بهاتفه النقال، الأمر الذي حال دون مشاهدته الحفرة التي كانت أمامه.

 

والشاب الذي يدعى عبد الله موت (19 عاما) كان يتصفح الرسائل على الهاتف من دون الانتباه إلى الفتحة التي تؤدي إلى قبو لنقل البضائع في مركز تجاري باسطنبول، وسقط فيها، ولكن لحسن حظه فإنه سقط على كمية كبيرة من صناديق الكارتون، مما حال دون إصابته بأي جروح.

 

 

وقال الشاب: "لا أعرف كيف حدث ذلك. كان هاتفي في يدي وكنت مشغولا به في تلك اللحظة"، مضيفا: "لم أرى الفتحة وسقطت فيها، ولكنني هبطت على كومة من الصناديق. كانوا يقومون بتفريغ البضائع هناك في ذلك اليوم. ثم عدت إلى مكتبي".

المصدر: روسيا اليوم
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