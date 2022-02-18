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هؤلاء هم أكثر الأبراج كذباً.. احذروا منهم

Lebanon 24
18-02-2022 | 23:44
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الكثير من المحيطين بنا يجعلون العالم مكانًا صعبًا بسبب كذبهم، حيث يعتمد الكذابون على الخداع والاحتيال للحصول على ما يريدون، وأكد خبراء الأبراج أنهم يكذبون اعتقادا منهم أن الشخص الآخر يخفى أيضًا بعض المعلومات عنهم.

 

تعرفوا إلى أكثر الأبراج كذباً أو لجوءًا للكذب ليتمكنوا من الخروج من بعض المواقف المحرجة وفقاً لموقع "timesofindia":

 

 برج السرطان:

مواليد برج السرطان يكذبون من أجل التستر على اعترافاتهم المحرجة، والتي تثير الدهشة لأنهم لا يستطيعون التعامل مع الشخصيات الحساسة، فكذبهم ناتج من أفعالهم الخاطئة التى تكون مصدر قلق كبير للمحيطين، كما أنهم يلجأون في الكثير من الأوقات للكذب حتى يخفون أسرارهم وبعض المعلومات عنهم.

 

 برج الأسد:

قد يلجأ أصحاب برج الأسد إلى الكذب لجذب المزيد من الاهتمام أو تسليط الضوء عليهم، وقد يكونون أنانيين وقد يقاومون الكذب لكنهم سيحاولون التصرف بشكل أكثر تفوقًا من خلال الكذب بشأن الشهرة، سوف يهربون بأعينهم لأنهم لا يستطيعون إجراء اتصال بالعين أثناء الكذب.

 

 برج الجوزاء:

يستطيع أصحاب برج الجوزاء تغيير الحقيقة في لحظة، حتى يتجنبون المواجهات والمشكلات حتى وإن كانوا هم السبب الأساسي في حدوثها، وذلك للاحتفاظ بوضعهم كـ"الشخص الأكثر اجتماعية" بين الجميع.

 

برج الجدي:

يتميز أصحاب برج الجدي ببراعتهم الفائقة والسلسة في الكذب خاصة في علاقاتهم العاطفية، اعتقادا منهم أن الكذب أسهل طريقة للوصول إلى غايتهم، وإن قول الصراحة يضعهم في كثير من المشاكل أقل كثيرا من اكتشاف الكذب، وقد يصنفون أكثر الشخصيات كذباً لأنهم يظهرون بشكل عكس ما يشعرون بداخلهم، وقد يصل كذبهم حد النفاق.

 

برج الميزان:

مواليد برج الميزان لا يحبون الكذب لكن يلجأون إليه لإنقاذ أنفسهم من المشاكل، خاصة لو وضعوا في موقف صعب لا يمكنهم تبريره سوى بالكذب لكي يحافظون على علاقتهم ببعض الأشخاص.

المصدر: اليوم السابع
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