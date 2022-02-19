واقعة غريبة.. سلب أموال رجل أعمال عبر "مشعوذ"

تمكن رجال المباحث الجنائية بالكويت من ضبط سائق هندي نجح في السيطرة على كفيله رجل الأعمال واستولى على أمواله، بعد أن جلب أكبر مشعوذ في موطنه إلى الكويت، وفق ما أفادت صحيفة "القبس".وفي تفاصيل الواقعة التي رواها مصدر أمني فإن "رجال المباحث الجنائية تلقوا شكوى خاصة من مواطنين اثنين أفادا خلالها بأن شقيقهما رجل الأعمال تغيرت سلوكياته في الآونة الأخيرة، وأن لديه بعض التصرفات الغريبة وينصاع لأوامر سائقهم الهندي المدعو (راجو)".وأضاف المصدر أن "الشكوى تضمنت أيضا أن السائق كان يستغل ويسلب أموال شقيقهما، وبالرغم من أن راتب السائق 150 دينارا شهريا (حوالي 500 دولار) إلا أنه بدا عليه الغنى الفاحش وتغير مستواه المادي والمعيشي، وأصبحت لديه ساعة من أغلى الساعات، وغادر لبلاده في إجازة لمدة أسبوع على الدرجة الأولى في احدى شركات الطيران الكبرى".وقال المصدر الأمني : "لقد تضمنت الشكوى أيضا أن مستوى الملابس والأحذية التي يرتديها السائق أصبحت على أعلى مستوى، وإنه استولى على الكثير من أموال شقيقهما المغلوب على أمره، دون أن يستطيع رفض طلباته".وأوضح المصدر أنه "وبناء على الشكوى والمعلومات بدأ رجال المباحث بمراقبة السائق وجرى التأكد بعد رصده من تغير جميع أحواله على المستوى المادي والمعيشي الى مستوى لا يمكن لسائق أن يصل إليه، وتبين أنه بالفعل يستغل كفيله بشكل مريب وبأمر ما، وأن كفيله رجل الأعمال خاضع له بطريقة تثير الشك".وأشار المصدر إلى أنه وبعد التمكن من معرفة جميع تحركات السائق والمتعاملين معه "تم ضبط أقرب شخص له، وهو هندي الجنسية، وتبين أنه مشعوذ كبير في موطنه، وقد أحضره السائق على كفالة رجل الأعمال المغلوب على أمره وأسكنه بشقة فاخرة على نفقة كفيله لإخضاعه والسيطرة عليه".وكشفت التحريات أن" المشعوذ الكبير قام باستخدام طلاسمه لمزيد من السيطرة على رجل الأعمال والاستيلاء على ما يملك من أموال، وقد اعترف المشعوذ بأن السائق طلب منه بالفعل ذلك، وتمكنا من السيطرة على رجل الأعمال، وتم الاستيلاء على مبالغ كبيرة منه، وعليه تم الانتقال وضبط السائق أمام منزل الكفيل".وبمواجهة السائق المتهم أقر واعترف باستيلائه على أموال كفيله منذ فترة، وأنه هو من يقرر في البيت لكل شيء، كما أرشد رجال المباحث على الأموال الكاش التي بحوزته، ولكن رجل الاعمال الكويتي الكفيل تدخل لدى رجال المباحث مصمما على إخلاء سبيل السائق!.وكشف المصدر: أن "رجل الأعمال انهار أمام رجال المباحث قائلا (هذا سائقي منذ سنوات ونفس أولادي ولا أريد منه شيئا)، مشيرا إلى أنه "لا يزال متأثرا بأعمال السحر والشعوذة"، وجار إحالة المتهمين لجهات التحقيق.