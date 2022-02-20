منوعات

أطفال ولدوا مع "ملعقة ذهب بفمهم" في العام 2022

Lebanon 24
20-02-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-920531-637809375363631029.jpg
Doc-P-920531-637809375363631029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"مولود وفي فمه ملعقة دهب" هكذا اعتدنا أن نقول عن الأشخاص الذين ولدوا في حياة مرفهة لأسرة ثرية، وهي ما تنطبق أيضًا على أطفال المشاهير الذين ولدوا ليس فقط لأب أو أم من المشاهير، وإنما أيضًا يملكون ثروات ضخمة فهم حرفيًا ولدوا مليونيرات، ووفقًا لموقع therichest تعرف على أغنى 5 أطفال يبدأون عامهم الأول خلال عام 2022.

ابن توم باين وجينيفر أكرمان 
استقبل الممثل الإنجليزي توم باين وزوجته عارضة الأزياء السويدية جينيفر أكرمان طفلهما "هاريسون" في 8 يناير 2022، وهو لا يحظى فقط بوالدين لهما شعبية كبيرة وإنما ثروة ضخمة أيضًا تقدر بـ 16 مليون دولار. 
توأم آشلي جراهام وجاستن إرفين
حققت مهنة آشلي جراهام في عرض الأزياء نجاحًا كبيرًا، وستظل تحظى باحترام كبير إلى الأبد لكونها أول عارضة أزياء كبيرة الحجم تزين غلاف مجلة Sports Illustrated. أما زوجها، جاستن إرفين، فهو مصور سينمائي ومخرج منغمس بشدة في صناعة الترفيه.

 يبلغ صافي ثروة الزوجين مجتمعة 14 مليون دولار، معظمها مستمد من مسيرة جراهام المهنية. وفي السابع من يناير 2022، رحب الزوجان بولدين توأم، ومنذ ذلك الحين أخذوا استراحة بعيدًا عن أعين الجمهور، من أجل احتضان والاستمتاع بوقتهم معًا كعائلة مكونة من أربعة أفراد.
ابن أشلي إياكونيتي وجاريد هايبون
الحب بين النجمان آشلي إياكونيتي وجاريد هايبون لم يؤدِ فقط إلى زواجهما السعيد، بل أدى إلى ولادة طفل جديد جميل. إنهما أبوان رسميًا لطفلهما الأول، وقد رحبوا بابنهم الجديد، داوسون، في نهاية شهر يناير  2022. 

 كان آشلي وجاريد يتقاضيان رواتب تزيد عن 15000 دولار لكل حلقة من عرض "Bachelor Nation"، واستمر كل منهما في تأمين صفقات تأييد مربحة. يقال إنهما يكسبان 100000 دولار في كل مرة يظهران فيها إعلاميًا، لذلك يبدو أن الطفل الصغير داوسون سيستمتع بأفضل ما تقدمه الحياة.

ابن جيني ماي وجيزي
جيني ماي مصممة الأزياء الشهيرة وخبيرة الأزياء. لقد حصلت على صافي ثروة قدره 4 ملايين دولار. تزوجت من حب حياتها الموسيقي ومغني الراب الشهير جيزي في عام 2021. سيطر جيزي على قوائم الموسيقى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد جمع ثروة صافية قدرها 10 ملايين دولار. و في يناير من عام 2022 استقبل الثنائي طفلتهما الأولى. 

بريانكا شوبرا ونيك جوناس
أذهلت بريانكا شوبرا ونيك جوناس المعجبين عندما أعلنا أنهما قد أصبحا آباء. تزوج الاثنان في عام 2018 وتصدرا عناوين الصحف لإقامتهما حفل زفاف استمر لعدة أيام متتالية، لكن مناقشاتهما حول الأطفال لم تتصدر عناوين الصحف، لقد فاجأ الثنائي المعجبين في 21 يناير 2022، عندما أبلغت بريانكا المعجبين أنهما سعيا بهدوء للحصول على بديل لتنمية أسرتهما وأنهما أصبحا للتو آباء لأول مرة من خلال أم بديلة. ابنتهما المولودة حديثًا لديها الوالدين الأثرياء والموهوبين بشكل لا يصدق، حيث تبلغ ثروة بريانكا شوبرا ونيك جوناس مجتمعة 70 مليون دولار.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:44 | 2022-02-20
00:31 | 2022-02-20
00:30 | 2022-02-20
23:00 | 2022-02-19
16:23 | 2022-02-19
16:00 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website