أطفال ولدوا مع "ملعقة ذهب بفمهم" في العام 2022

"مولود وفي فمه ملعقة دهب" هكذا اعتدنا أن نقول عن الأشخاص الذين ولدوا في حياة مرفهة لأسرة ثرية، وهي ما تنطبق أيضًا على أطفال المشاهير الذين ولدوا ليس فقط لأب أو أم من المشاهير، وإنما أيضًا يملكون ثروات ضخمة فهم حرفيًا ولدوا مليونيرات، ووفقًا لموقع therichest تعرف على أغنى 5 أطفال يبدأون عامهم الأول خلال عام 2022.استقبل الممثل الإنجليزي توم باين وزوجته عارضة الأزياء السويدية جينيفر أكرمان طفلهما "هاريسون" في 8 يناير 2022، وهو لا يحظى فقط بوالدين لهما شعبية كبيرة وإنما ثروة ضخمة أيضًا تقدر بـ 16 مليون دولار.

حققت مهنة آشلي جراهام في عرض الأزياء نجاحًا كبيرًا، وستظل تحظى باحترام كبير إلى الأبد لكونها أول عارضة أزياء كبيرة الحجم تزين غلاف مجلة Sports Illustrated. أما زوجها، جاستن إرفين، فهو مصور سينمائي ومخرج منغمس بشدة في صناعة الترفيه.يبلغ صافي ثروة الزوجين مجتمعة 14 مليون دولار، معظمها مستمد من مسيرة جراهام المهنية. وفي السابع من يناير 2022، رحب الزوجان بولدين توأم، ومنذ ذلك الحين أخذوا استراحة بعيدًا عن أعين الجمهور، من أجل احتضان والاستمتاع بوقتهم معًا كعائلة مكونة من أربعة أفراد.

الحب بين النجمان آشلي إياكونيتي وجاريد هايبون لم يؤدِ فقط إلى زواجهما السعيد، بل أدى إلى ولادة طفل جديد جميل. إنهما أبوان رسميًا لطفلهما الأول، وقد رحبوا بابنهم الجديد، داوسون، في نهاية شهر يناير 2022.كان آشلي وجاريد يتقاضيان رواتب تزيد عن 15000 دولار لكل حلقة من عرض "Bachelor Nation"، واستمر كل منهما في تأمين صفقات تأييد مربحة. يقال إنهما يكسبان 100000 دولار في كل مرة يظهران فيها إعلاميًا، لذلك يبدو أن الطفل الصغير داوسون سيستمتع بأفضل ما تقدمه الحياة.جيني ماي مصممة الأزياء الشهيرة وخبيرة الأزياء. لقد حصلت على صافي ثروة قدره 4 ملايين دولار. تزوجت من حب حياتها الموسيقي ومغني الراب الشهير جيزي في عام 2021. سيطر جيزي على قوائم الموسيقى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد جمع ثروة صافية قدرها 10 ملايين دولار. و في يناير من عام 2022 استقبل الثنائي طفلتهما الأولى.أذهلت بريانكا شوبرا ونيك جوناس المعجبين عندما أعلنا أنهما قد أصبحا آباء. تزوج الاثنان في عام 2018 وتصدرا عناوين الصحف لإقامتهما حفل زفاف استمر لعدة أيام متتالية، لكن مناقشاتهما حول الأطفال لم تتصدر عناوين الصحف، لقد فاجأ الثنائي المعجبين في 21 يناير 2022، عندما أبلغت بريانكا المعجبين أنهما سعيا بهدوء للحصول على بديل لتنمية أسرتهما وأنهما أصبحا للتو آباء لأول مرة من خلال أم بديلة. ابنتهما المولودة حديثًا لديها الوالدين الأثرياء والموهوبين بشكل لا يصدق، حيث تبلغ ثروة بريانكا شوبرا ونيك جوناس مجتمعة 70 مليون دولار.