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5 أبراج مهووسة بالنظافة... هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
20-02-2022 | 00:30
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يفضل البعض تنظيم وترتيب كل شيء حولهم سواء في منزلهم أو على مكتبهم في العمل، ويكرهون الفوضى في كل شيء ودائمًا ما يخططون لكل شيء في حياتهم، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "indiatimes".

برج العذراء
يُعرف عن مولود برج العذراء بأنه من الأبراج التي تسعى لتحقيق المثالية في كل شيء حوله، لذلك فهو دائماً ما يسعى لتنظيف كل شيء فى منزله، وقد يصل الأمر إلى تنظيف المنزل مرتين في اليوم على الأقل، كما يحرص على ترتيب المنزل لأنه يكره الفوضى ويشعر بالغضب عند رؤية أي شيء ملقى على الأرض.

برج الدلو
يتسم برج الدلو بالإبداع ودائمًا ما يرغب في العيش بعالم خيالي، لذلك دائماً ما يحرص على ترتيب وتنظيم كل شيء في منزله، ويحرص على تنظيف الغرف بشكل منتظم.

برج الحوت
يشعر مولود برج الحوت بالمتعة عند العيش في بيئة لطيفة ونظيفة حيث يساعده ذلك في التركيز بدروسه، كما يحرص على الحفاظ على مكانه نظيف دائماً، لذلك فهو من الأبراج المعروفة بالنظافة.

برج الثور
يتسم مولود برج الثور بالنظام والترتيب وكره الفوضى، لذلك دائماً ما ينظف منزله بنفسه، ويحث أصدقائه أيضاً على تنظيف وترتيب منزلهم .

برج السرطان
يعتبر برج السرطان من الأبراج التي تسعى للشعور بالراحة ورعاية أفراد أسرته، لذلك يفضل دائماً تنظيف منزله في نهاية كل أسبوع حتى يظل نظيفا ومرتبا طوال الأيام 

 
المصدر: اليوم السابع
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