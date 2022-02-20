19
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أسئلة تزعج التوائم... لا تطرحها عليهما!
Lebanon 24
20-02-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتبر التوأم المتطابق من الأشخاص الملفتين للأنظار لأسباب كثيرة، منها تطابق الملامح لحد بعيد، حتى أن البعض قد لا يستطيع التمييز بينهم، و دائماً ما يطرح عليهم البعض، الأسئلة التي تعتبر مزعجة بالنسبة لهم، مثل "أنتو توأم؟! "، وغيرها من الأسئلة المزعجة التي أشار إليها بعض التوائم في تقرير منشور بموقع " insider".
انتما توأم؟
دائماً ما يوجه البعض سؤال "أنتو توأم صح؟" لأي شخصين متطابقة ملامحهم، وغالباً ما يشيرون إليهم بمصطلح "توأم" بدلاً من أسمائهم مما يتسبب في شعور الشقيقين بالانزعاج .
من الأذكى؟
التوأم المتطابق هما شقيقان يحملان نفس الملامح، لكنهما يختلفان في الصفات الشخصية والهوايات، لكن البعض يعتقد إن التوأم قد يكون بينهما شخص أذكى من الآخر، لذلك يطرحون هذا السؤال المحرج"مين الأذكي فيكم؟"، السؤال الذى يتمني التوأم ألا يوجهه أحد لهم.
لماذا شقيقك أطوال منك؟
يطرح البعض أيضاً بعض الأسئلة المحرجة والمزعجة بالنسبة للتوأم، مثل "
لماذا شقيقك أطوال منك
؟"، ووفقًا لمؤسسة " Tech Interactive "التابعة لوزارة الجينات بجامعة ستانفورد، يمكن أن يكون لبعض التوائم المتماثلة ارتفاعات وأوزانًا مختلفة لأن هذه العوامل لا يتم التحكم فيها فقط بواسطة الحمض النووي، ويعتقد بعض العلماء أن الحمض النووي مسؤول عن حوالي 80 % من طول الشخص، وفقًا لورقة بحثية نشرت عام 2016 بواسطة" Nutrition Reviews "، والتي تم الاستشهاد بها في مقال نشرته" Medical News Today" ويمكن أن تؤثر التغذية وأنماط النوم والتمارين الرياضية على نمو الطول ، وفقًا لما ذكرته" Medical News Today".
"اللخبطة" في الاسم
قد لا يستطيع بعض الأشخاص التمييز بين التوأم المتطابق، لذلك قد يخطأ البعض في أسمائهم، الأمر الذي يتسبب فى إزعاج التوأم أيضاً، وخاصة عندما يسألهم البعض عن أسمائهم.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
Lebanon 24
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
14:24 | 2022-02-19
19/02/2022 02:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
13:08 | 2022-02-19
19/02/2022 01:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
13:09 | 2022-02-19
19/02/2022 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
12:08 | 2022-02-19
19/02/2022 12:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"قهوة الذهب" تظهرُ في لبنان.. سعرها مُفاجئ ولا يخطر في البال! (صورة)
Lebanon 24
"قهوة الذهب" تظهرُ في لبنان.. سعرها مُفاجئ ولا يخطر في البال! (صورة)
23:32 | 2022-02-19
19/02/2022 11:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:44 | 2022-02-20
حبس زوجته 4 سنوات داخل المنزل... وأجبرها على تناول دواء للأعصاب!
02:00 | 2022-02-20
أطفال ولدوا مع "ملعقة ذهب بفمهم" في العام 2022
00:31 | 2022-02-20
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:30 | 2022-02-20
5 أبراج مهووسة بالنظافة... هل أنت من بينها؟
23:00 | 2022-02-19
برجك اليوم
16:23 | 2022-02-19
لتربية ابنائه... رجل يقطع عن الانترنت عن بلدته بالخطأ!
فيديو
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:31 | 2022-02-20
20/02/2022 14:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
23:38 | 2022-02-19
20/02/2022 14:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
02:00 | 2022-02-19
20/02/2022 14:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact