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أسئلة تزعج التوائم... لا تطرحها عليهما!

Lebanon 24
20-02-2022 | 05:00
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يعتبر التوأم المتطابق من الأشخاص الملفتين للأنظار لأسباب كثيرة، منها تطابق الملامح لحد بعيد، حتى أن البعض قد لا يستطيع التمييز بينهم، و دائماً ما يطرح عليهم البعض، الأسئلة التي تعتبر مزعجة بالنسبة لهم، مثل "أنتو توأم؟! "، وغيرها من الأسئلة المزعجة التي أشار إليها بعض التوائم في تقرير منشور بموقع " insider".

انتما توأم؟
دائماً ما يوجه البعض سؤال "أنتو توأم صح؟" لأي شخصين متطابقة ملامحهم، وغالباً ما يشيرون إليهم بمصطلح "توأم" بدلاً من أسمائهم مما يتسبب في شعور الشقيقين بالانزعاج .

من الأذكى؟
التوأم المتطابق هما شقيقان يحملان نفس الملامح، لكنهما يختلفان في الصفات الشخصية والهوايات، لكن البعض يعتقد إن التوأم قد يكون بينهما شخص أذكى من الآخر، لذلك يطرحون هذا السؤال المحرج"مين الأذكي فيكم؟"، السؤال الذى يتمني التوأم ألا يوجهه أحد لهم.

لماذا شقيقك أطوال منك؟
يطرح البعض أيضاً بعض الأسئلة المحرجة والمزعجة بالنسبة للتوأم، مثل "لماذا شقيقك أطوال منك؟"، ووفقًا لمؤسسة " Tech Interactive "التابعة لوزارة الجينات بجامعة ستانفورد، يمكن أن يكون لبعض التوائم المتماثلة ارتفاعات وأوزانًا مختلفة لأن هذه العوامل لا يتم التحكم فيها فقط بواسطة الحمض النووي، ويعتقد بعض العلماء أن الحمض النووي مسؤول عن حوالي 80 % من طول الشخص، وفقًا لورقة بحثية نشرت عام 2016 بواسطة" Nutrition Reviews "، والتي تم الاستشهاد بها في مقال نشرته" Medical News Today" ويمكن أن تؤثر التغذية وأنماط النوم والتمارين الرياضية على نمو الطول ، وفقًا لما ذكرته" Medical News Today".
 
"اللخبطة" في الاسم 
قد لا يستطيع بعض الأشخاص التمييز بين التوأم المتطابق، لذلك قد يخطأ البعض في أسمائهم، الأمر الذي يتسبب فى إزعاج التوأم أيضاً، وخاصة عندما يسألهم البعض عن أسمائهم.
المصدر: اليوم السابع
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