أسئلة تزعج التوائم... لا تطرحها عليهما!

لماذا شقيقك أطوال منك

يعتبر التوأم المتطابق من الأشخاص الملفتين للأنظار لأسباب كثيرة، منها تطابق الملامح لحد بعيد، حتى أن البعض قد لا يستطيع التمييز بينهم، و دائماً ما يطرح عليهم البعض، الأسئلة التي تعتبر مزعجة بالنسبة لهم، مثل "أنتو توأم؟! "، وغيرها من الأسئلة المزعجة التي أشار إليها بعض التوائم في تقرير منشور بموقع " insider".دائماً ما يوجه البعض سؤال "أنتو توأم صح؟" لأي شخصين متطابقة ملامحهم، وغالباً ما يشيرون إليهم بمصطلح "توأم" بدلاً من أسمائهم مما يتسبب في شعور الشقيقين بالانزعاج .التوأم المتطابق هما شقيقان يحملان نفس الملامح، لكنهما يختلفان في الصفات الشخصية والهوايات، لكن البعض يعتقد إن التوأم قد يكون بينهما شخص أذكى من الآخر، لذلك يطرحون هذا السؤال المحرج"مين الأذكي فيكم؟"، السؤال الذى يتمني التوأم ألا يوجهه أحد لهم.يطرح البعض أيضاً بعض الأسئلة المحرجة والمزعجة بالنسبة للتوأم، مثل "؟"، ووفقًا لمؤسسة " Tech Interactive "التابعة لوزارة الجينات بجامعة ستانفورد، يمكن أن يكون لبعض التوائم المتماثلة ارتفاعات وأوزانًا مختلفة لأن هذه العوامل لا يتم التحكم فيها فقط بواسطة الحمض النووي، ويعتقد بعض العلماء أن الحمض النووي مسؤول عن حوالي 80 % من طول الشخص، وفقًا لورقة بحثية نشرت عام 2016 بواسطة" Nutrition Reviews "، والتي تم الاستشهاد بها في مقال نشرته" Medical News Today" ويمكن أن تؤثر التغذية وأنماط النوم والتمارين الرياضية على نمو الطول ، وفقًا لما ذكرته" Medical News Today".قد لا يستطيع بعض الأشخاص التمييز بين التوأم المتطابق، لذلك قد يخطأ البعض في أسمائهم، الأمر الذي يتسبب فى إزعاج التوأم أيضاً، وخاصة عندما يسألهم البعض عن أسمائهم.