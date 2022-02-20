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حبس زوجته 4 سنوات داخل المنزل... وأجبرها على تناول دواء للأعصاب!

Lebanon 24
20-02-2022 | 02:44
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم باحتجاز زوجته لمدة 4 سنوات، والتعدي عليها ضربا وإعطائها دواء لعلاج الحالات العصبية، مما تسبب بدخولها في حالة عزلة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم تحرير الزوجة المحتجزة، والقبض على المتهم.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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