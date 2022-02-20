15
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
لماذا سيتم تغيير اسم العاصمة التايلندية بانكوك؟
Lebanon 24
20-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار الارتباك المحتمل الذي قد يسببه تغيير اسم العاصمة التايلندية موجة من الاستياء والانتقادات في القسم المحلي من الإنترنت.
ويرى البعض أن عملية تغيير اسم المدينة قد تكون طويلة، إذ تنحصر المرحلة النهائية للعملية في نشر المرسوم المناسب في "الصحيفة الملكية" وذلك بعد اجتيازه لعدة مراحل للتنسيق.
ويتم الآن بحث المرسوم في اللجنة القانونية للمجلس العلمي التايلندي الذي أعلن سابقا عن تغيير الاسم الأجنبي الرسمي لعاصمة البلاد من "بانكوك" إلى "كرونغ تيب مها ناخون" ("مدينة الملائكة، العاصمة العظيمة"). وما هو المهم أن هذا الاسم كان موجودا دائما، رغم أنه يعد نسخة مقصرة لاسم المدينة، في حين يضم الاسم الكامل أكثر من 40 من العناصر المقطعية وهي أطول اسم عاصمة في العالم.
وتؤكد السلطات أن الاسم اللاتيني التقليدي للمدينة - أي بانكوك - لن يكون محظورا وسيستخدم إلى جانب اسمها الجديد. ويعني ذلك أنه إذا أصبحت "كرونغ تيب مها ناخون" اسما رسميا للعاصمة التايلندية، ثم سيتم وضع بانكوك فيها بين قوسين.
وردا على الانتقادات الواسعة الموجهة إلى حكومة البلاد بسبب هذه المبادرة نشر المجلس العلمي للبلد بيانا أوضح فيه أن التعديلات المخططة تأتي على خلفية "الظروف والوضع الجديد" وأنه سيكون من الممكن استخدام كلا الاسمين. لكن هذا التفسير لم يرض أحدا بل أثار ظهور أسئلة جديدة وأهمها هو "لماذا الآن بالذات؟"
ويرى بعض السكان المحليين أن ظهور المبادرة المماثلة يستهدف لتحويل انتباه الجمهور عن المشاكل التي تراكمت في البلاد.
ولا يوجد هناك في الوقت الحالي أي موعد نهائي واضح لتحديث اسم العاصمة، لذلك لا يستبعد أن تستمر عملية تنسيق المرسوم بهذا الشأن لأسابيع أو حتى شهور. بالإضافة إلى ذلك، فإن رأي المعارضين لهذه المبادرة قد يؤثر على القرار النهائي في هذا المجال أيضا.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح تعرفة الكهرباء... ماذا عن ساعات التغذيّة؟
Lebanon 24
هكذا ستُصبح تعرفة الكهرباء... ماذا عن ساعات التغذيّة؟
04:48 | 2022-02-20
20/02/2022 04:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مروّعة.. لبنانيان يخسران حياتهما بحادث خطير في ساحل العاج!
Lebanon 24
صورٌ مروّعة.. لبنانيان يخسران حياتهما بحادث خطير في ساحل العاج!
11:42 | 2022-02-20
20/02/2022 11:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"قهوة الذهب" تظهرُ في لبنان.. سعرها مُفاجئ ولا يخطر في البال! (صورة)
Lebanon 24
"قهوة الذهب" تظهرُ في لبنان.. سعرها مُفاجئ ولا يخطر في البال! (صورة)
23:32 | 2022-02-19
19/02/2022 11:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل منزلها الفخم في بيروت.. هيفا وهبي تستعرض جمالها بإطلالة "كاجوال" (صور)
Lebanon 24
من داخل منزلها الفخم في بيروت.. هيفا وهبي تستعرض جمالها بإطلالة "كاجوال" (صور)
08:00 | 2022-02-20
20/02/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
14:19 | 2022-02-20
20/02/2022 02:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2022-02-20
إطار "يهرب" من الشاحنة ويصطدم بسيارة شرطة (فيديو)
10:30 | 2022-02-20
وقائع جريمة منزلية.. رجل "يعذب" زوجته سنوات ويصدر "شهادة الوفاة"
08:45 | 2022-02-20
هؤلاء هم اكثر الابراج خوفاً.. ماذا عنكم؟
08:00 | 2022-02-20
جريمة مروعة.. إمرأة تشترك مع زوجها في تعذيب وقتل طفلتها
08:00 | 2022-02-20
هذه العلامات تدلّ على أنك تعمل في بيئة سامة!
07:30 | 2022-02-20
"خطوة نادرة".. ولية العهد السويدية تعلق على "شائعات طلاقها"
فيديو
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
08:00 | 2022-02-20
21/02/2022 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:31 | 2022-02-20
21/02/2022 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
23:38 | 2022-02-19
21/02/2022 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact