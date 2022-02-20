منوعات

جريمة مروعة.. إمرأة تشترك مع زوجها في تعذيب وقتل طفلتها

Lebanon 24
20-02-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-920685-637809634459174713.jpg
Doc-P-920685-637809634459174713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن قسم شرطة البياضة في محافظة حمص السورية من إلقاء القبض على إمرأة أقدمت على تعذيب وقتل طفلتها ذات الـ4 أعوام، بالاشتراك مع زوجها.
ووفق ما ذكرته وزارة الداخلية السورية، ورد إلى قسم البياضة بلاغ "بوصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إلى مستشفى الباسل بحي الزهراء، وعلى جسدها علامات تعذيب وضرب حتى مفارقتها للحياة".
وخلال التحري حضرت هيئة الكشف القضائية وتم الكشف على جثة الطفلة وشوهدت آثار كدمات على اليدين والقدمين والبطن والظهر، وآثار تعذيب، وتبين أن سبب الوفاة يعود إلى النزف الدماغي الرضي الناجم عن رض الرأس بأداة صلبة وضرب الرأس على جسم صلب".
ومن خلال المتابعة قام قسم شرطة البياضة بإلقاء القبض على والدة الطفلة المغدورة، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على قتل الطفلة بالاشتراك مع زوجها الملقى القبض عليه.
وأفادت والدة الضحية بأنها هي وزجها قاما بضرب وتعذيب وتعنيف الطفلة المغدورة بشكل متكرر وحرقها بأعقاب السجائر وحرمانها من الطعام وطردها من المنزل للتخلص منها، مؤكدة على أن "زوجها قام بنفس اليوم بضرب ابنتها جنى بواسطة عصا خشبية على رأسها، ما أدى لفقدانها الوعي".
الجدير بالذكر أن قسم شرطة البياضة بمحافظة حمص قام بمصادرة أداة الجريمة وما زالت التحقيقات جارية، وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء المختص.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-02-20
10:30 | 2022-02-20
08:45 | 2022-02-20
08:00 | 2022-02-20
07:30 | 2022-02-20
05:00 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website