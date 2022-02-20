هؤلاء هم اكثر الابراج خوفاً.. ماذا عنكم؟

يُعتبر الخوف حالة نفسية داخلية تجعل الإنسان دائم التردد من أي عمل يُقدم على القيام به. ولكل برج من الأبراج صفات معينة قد لا نجدها في الأبراج الأخرى، فالبعض يخاف من التغيير، وآخرون يخافون فقدان حريتهم. اليكم أكثر الأبراج خوفاً، وفقاً لعلم الفلك والأبراج.برج الحملتتوق شخصية الحمل إلى الاستقرار والتنظيم في حياته، ونتيجة لذلك يمكنه في كثير من الأحيان الخوف من أي تغييرات كبيرة أو مزعجة قد تكون في طريقها إليه. ويمكن أن يواجه صعوبة في التعامل مع التحولات المفاجئة وغير المتوقعة مقارنة بعلامات الأبراج الأخرى، ونتيجة لذلك يمكن أن يقلق ويخاف كثيراً من التغيير غير المتوقع.برج الجوزاءتشتهر شخصية الجوزاء بالقلق وهو مخلوق مستقل ويُحب أن يكون دائماً في حالة تنقل وتجربة أشياء جديدة. ويُحب التصرف بحرية من أجل أن يكون سعيداً. إنّ أسوأ مخاوفه هي أن يتم حشره أو حصره في نمط حياة حيث ليس لديه رأي في كيفية إدارة حياته، وغالباً ما يبذل جهوداً كبيرة لتجنب ذلك. وغالباً ما يكون لديه خوف كبير من الوقوع في شرك وفقدان حريته وسيفعل كل ما في وسعه لتجنب الوقوع في روتين ممل ورتيب.برج الأسدلا يمكن أن يتحمل الأسد تجاهله ويكره أن يشعر بأنه غير مرئي. يخاف من النسيان أو المرور دون أن يلاحظه أحد. ونتيجة لذلك فإنّ أحد أكبر مخاوفه الداخلية هو ببساطة الفشل. لديه خوف كبير وفكرة أنّ إنجازاته قد تُنسى يوماً ما، أو لن يكون قادر على الارتقاء إلى مستوى توقعاته العالية.برج الميزانيخاف الميزان من إتخاذ القرار الخاطئ. هو مخلوق منطقي وتحليلي. يُفكر ملياً قبل إتخاذ قرارات حياتية مهمة. واحدة من أكبر مخاوف الميزان هي أنه سوف يرتكب ذات يوم حسابات خاطئة ويتخذ منعطفاً خاطئاً على طول الطريق الذي يفسد كل شيء عمِل بجد من أجله. كما تتمثل أحد أكبر مخاوفه في أن يخونه شخص قريب منه. إنه يواجه صعوبة بالغة في استعادة الثقة مع شخص ما وبمجرد كسرها، فهو ليس من النوع الذي يسامح وينسى بهذه السهولة.برج الجديلدى الجدي، الكثير من الحب ليقدمه وعندما يلتزم بعلاقة فإنه يفعل ذلك من كل قلبه. ومع ذلك، فإنّ أحد أكبر مخاوفه هو أنه لن يتمكن من العثور على شخص يمكنه الرد بالمثل على كل هذا الحب. يخاف ويخشى من الرفض والشعور بالوحدة. إنه يعاني أحياناً من تدنّي إحترام الذات مما يؤدي به إلى الشك في احتمالات العثور على الشريك المثالي.برج الدلويخشى الدلو الفشل، ويسعى باستمرار لتحقيق النجاح ولديه توقعات عالية لما يريد القيام به وتحقيقه في الحياة. أحد أكبر مخاوف الدلو هو أنه سيفشل في إحداث نوع التأثير الذي يأمل في إحداثه في العالم. يحب الدلو القيام بالأشياء بطريقته ويخشى أنه سيضطر يوماً ما إلى التنازل عن قيمه أو التوافق مع المجتمع بطريقة لا يريدها ببساطة. إنه يقدر استقلاله بشكل كبير ولا يمكنه التحمل عندما يحاول الناس فرض قواعدهم وقيمهم عليه.