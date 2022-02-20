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منوعات
وقائع جريمة منزلية.. رجل "يعذب" زوجته سنوات ويصدر "شهادة الوفاة"
Lebanon 24
20-02-2022
|
10:30
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ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة القبض على مصري حبس زوجته لمدة أربع سنوات "وعرضها للتعذيب والضرب وحلق شعرها"، واستخرج لها شهادة وفاة "مزورة".
ووفق صحيفة المصري اليوم، فقد تقدمت ابنة الرجل الذي يسكن في منطقة الحوامدية الشرطة باحتجاز أمها، ما دعا الأجهزة الأمنية للتحرك والقبض على المتهم داخل المنزل بعد أن ادعي للجميع وفاتها واستخراج لها شهادة وفاة مزيفة للاستيلاء على ميراثها.
وكشف التحقيقات أنه حلق شعرها بـ"الموس" ومارس بحقها "كل أشكال التعذيب وأجبرها على تناول أقراص مهدئة مع التعدي عليها بالضرب المٌبرح".
وكانت الطفلة حررت محضرا وأبلغت الشرطة بتفاصيل جريمة الأب لتضبطه متلبسا بجريمته.
وقالت: "حبس أمي في البيت، وعمال يتنقل بينا من مكان للتاني (من مكان لآخر) عشان محدش يعرف اللي بيعمله في ماما (حتى لا يعرف أحد ما يفعله)، وبيديها (يعطيها) حبوب للمرض النفسي وبيضربها".
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم زور شهادة وفاة لها في عام 2018 ليحصل على ميراثها، وتبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير.
المصدر:
الحرة
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