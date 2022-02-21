الجيران عانوا من الرائحة الكريهة والمقززة.. وهذا ما اكتشفوه!

اكتشفت الشرطة البريطانية رفات سيدة في لندن، بعد إبلاغ الجيران عن رائحة كريهة مستمرة منذ نحو عامين.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شرطة لندن عثرت على بقايا هيكل عظمي لامرأة تبلغ حوالى 60 عاما، داخل شقة في منطقة بيكهام بالعاصمة البريطانية، قبل يومين.ومما أثار الريبة في القضية أن صندوق بريد المرأة كان مليئا بالرسائل دون أن تقدم هي أو أي شخص آخر على أخذ تلك الرسائل.ولاحظ السكان وجود إشعار فحص الغاز إلزامي على باب الشقة عام 2020، دون أن يحدث شيء.وكان الجيران يشكون من رائحة كريهة في في المبنى، الذي كانت تسكن فيه السيدة الميتة، منذ تشرين الاول عام 2019.لكن ضباط الشرطة لم يشقوا طريقهم صوب شقة السيدة المتوفية إلا قبل يومين.