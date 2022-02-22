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تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!

Lebanon 24
22-02-2022 | 02:00
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العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا تنبأت بالعديد من المصائب في عام 2022. ويدعي باحثون في نبوءاتها، بأن العرافة توقعت بأن يكون 2022 عام الجفاف والمجاعة وظهور فيروس جديد في سيبيريا.

 

ما الذي تنبأت به فانغا لعام 2022؟

وفقا لتوقعات بابا فانغا، فإنه نظرا لتغير المناخ، فإن الفيروس الذي ظل في التربة المتجمدة لفترة طويلة سيخرج من تحت الجليد، وسيتم العثور عليه في سيبيريا.

بالإضافة إلى ذلك، توقعت فانغا حرارة غير عادية وجفافا هذا العام. ووفقا للعرافة، فإنه سيكون هناك نقص في المياه في العديد من المدن. وستواجه البلدان الأكثر فقرا أصعب الأوقات، وستكون هناك مجاعة بالإضافة إلى الجفاف.

ويوجد في نبوءات فانغا إشارة إلى تاريخ محدد وهو 02/22/2022. حيث قالت العرافة إنه يجب الخوف من وجود العدد 2 ستة مرات في هذا التاريخ.

وتنبأت فانغا: "يجب أن نعيش اليوم الذي يوجد فيه العدد 2 ستة مرات، حيث سيغطي الرماد الأرض، ويفيض الماء على الضفاف".

 

المصدر: روسيا اليوم
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