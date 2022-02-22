إليكم أفضل وأسوأ مواعيد الزواج في الـ 2022.. إحذروا هذه التواريخ!

من المهم ان يتم اختيار الموعد المناسب للزواج في عام 2022. وفي هذا السياق يشير الفلك الى انه يجب الحذر من الارتباط في بعض المواعيد. والسبب ان هذا يمكن ان يؤدي الى الانفصال والى حدوث الخلافات وظهور التعقيدات الكثيرة. كما انه يكشف اهمية الحرص على ذلك في تواريخ اخرى لأن هذا قد يضمن السعادة ويحمل الحظ السعيد.

الابراج وافضل موعد للزواج في العام 2022

تناول خبراء الفلك افضل موعد للزواج في 2022 حسب الابراج. واشاروا في هذا السياق الى ان شهر نيسان هو الخيار الامثل للارتباط في هذا العام. ونصحوا بفعل هذا في يوم 30 نيسان.

ففي هذا اليوم برأيهم يجتمع كوكبا فينوس وجوبيتير في برج الحوت. وهذا يعني الحب واللقاء والعلاقات الايجابية والحظ الجيد والفرص المؤاتية. كذلك يخضع مواليد برج الثور لتأثير فينوس او كوكب الحب. وهذا يعني ان اليوم الاخير من نيسان مناسب لاعلان ارتباطهم العاطفي او زواجهم. اذاً من المهم الانتباه الى هذا الموعد الربيعي الذي يناسب ايضاً الكثير من مواليد الابراج الاخرى.

ايام غير مناسبة للارتباط والزواج في 2022

- حسب الابراج الافضل عدم اعلان الارتباط او الزواج في يوم 28 آذار 2022. ففي هذا التاريخ يلتقي ساتورن وفينوس علماً انهما كوكبان متعارضان ومتناقضان بتأثيرهما. ففينوس هو كوب الزواج والحب واللقاء العاطفي والرومنسية فيما ساتورن هو كوكب الانفصال والتوتر والخلافات والضغط النفسي. لذا يصبح الارتباط في هذه الحالة امراً معقداً ويحتاج الى التخطيط الدقيق منعاً لوقوع الاحداث السلبية.

وفي هذا التاريخ يتموضع ساتورن في الدلو، ما يجعله يعاني من الظروف الصعبة. ومن المعلوم ان مولود هذا البرج يتمتع عادة بالاستقلالية ولا يعبر عن مشاعره بسهولة. كما انه يفكر ملياً قبل اخذ اي خطوة في هذا الاتجاه.

- كذلك ينصح الفلك بعدم اخذ قرار الارتباط في شهر الميلاد. فالشمس التي تتموضع في البرج في هذا الشهر يمكن ان تجعل المولود انانياً او انطوائياً فيما يتطلب الزواج التضحية والعطاء والانفتاح على الآخر والاستعداد لتقبل كل صفاته فضلاً عن التأقلم مع المتغيرات التي تفرضها العلاقة.

- الافضل تجنب الارتباط او الزواج بحسب الابراج في 7 او 8 ايار او في 18 او 19 حزيران لأن هذا يمكن ان يؤدي الى عدم الاستقرار.

- ينصح ايضاً بعدم فعل هذا في يوم 13 ايار 2022 لأن هذا التاريخ لا يرتبط غالباً بالحظ السعيد ويمكن ان يؤثر سلباً على عاطفة كل من طرفي الحياة الزوجية.

- ويشير الخبراء بحسب الابراج الى انه يجب تجنب الزواج في تواريخ عدة منها 15 نيسان، 16 و18 نيسان و25 كانون الاول 2022. والسبب ان هذا يمكن ان يؤدي الى ظهور بعض التعقيدات وحدوث المشاكل بين طرفي العلاقة العاطفية او الزوجية.