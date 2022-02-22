18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"الإعتذار ليس عيباً"... كيف تقدمه دون حرج؟
Lebanon 24
22-02-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عليك أولاً ودائماً مراقبة تصرفاتك تجاه الآخرين، لذا اطلب السماح و المغفرة فورا من شخص تشعر بأنك تسببت فى جرح مشاعره، قبل فوات الآوان، وإذا كنت تشعر بالندم حقاً وتريد أن يسامحك الشخص الذي أخطأت في حقه، عليك فقط الاعتراف بأنك أخطأت بحقه، ومستعد لتحمل رد الفعل من الطرف الآخر مهما وصل الغضب لأعلى درجة من أجل التخلص من شعور الندم.. إليك 7 طرق لتقديم اعتذارك.
-الشعور بالمسؤولية
لكل فعل رد فعل لذا عليك الاعتراف سريعا بكل أخطائك للطرف الآخر، ليشعر بتقديرك للموقف واستعدادك لتحمل المسؤولية، فالاعتراف بمثابة محاولة للإصلاح وليس فقط مجرد اعتذار، ومن الممكن أن يغضبك رد فعل الطرف الآخر، لكن عليك تحمله لأنك الشخص الذي أسأت له في بداية الأمر.
-الندم
إذا كنت تشعر بالندم وشرحت للطرف الآخر معاناتك بسبب ما صدر عنك تجاه ولمس شعور الصدق في كلامك، فهذا سيكون له تأثير إيجابي على الطرفين.
-الاعتذار عن بعد
الكثير منا يشعر بأنه يجب عليه تقديم الاعتذار للآخر، لكن لا تستطيع التعبير عن أسفه بطريقة ما، أو غير قادر على المواجهه، في هذه الحالة يمكنك أن تلجأ لحل آخر من خلال رسالة تحتوي على “كلمة أو جملة” للتعبير عن شعورك وطلب المغفرة.
-هذا خطئي
تستخدم هذه العباره للخروج من مأزق، لكن عندما يتم سماعها تشعر كأن الكلمة تحمل معنى السخرية، لذلك انتبه أثناء استخدامك لهذه الكلمة.
-طلب السماح
يمكنك طلب السماح والمغفرة من شخص ما أخطات في حقه، فهذا لا يقلل من قيمتك بل يرفع من شأنك، ويدرك الطرف الأخر مدى أهميته عندك ويحسن موقفك أيضاً .
-استخدام الإيموجي
إذا كنت لا تجيد طلب السماح والتعبير عن ما بداخلك، وغير قادر على نطق كلمة “أنا آسف”، يمكنك استخدام الإيموجي للتعبيرعن شعورك بالأسف دون استخدام أي كلمة.
(موقع أيقونة - المصري اليوم)
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
14:40 | 2022-02-21
21/02/2022 02:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
22:23 | 2022-02-21
21/02/2022 10:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
02:18 | 2022-02-22
22/02/2022 02:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يضربُ سعر فحص "السّكري" في الصيدليات.. هكذا أصبح
Lebanon 24
الدولار يضربُ سعر فحص "السّكري" في الصيدليات.. هكذا أصبح
12:18 | 2022-02-21
21/02/2022 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:12 | 2022-02-22
وفاة الطبيب الشاب محمد خلال نومه! (صورة)
08:00 | 2022-02-22
بعد فشل محاولاتها للإنجاب طيلة 15 سنة.. "لينا" تبنت كلاب وتعاملها مثل أطفالها!
07:32 | 2022-02-22
رئيس "بنك" يهدي الملايين
07:00 | 2022-02-22
اليكم الوصفة السحرية للزواج المثالي
05:00 | 2022-02-22
للمسافرين جواً.. 5 أطعمة تجنبوها!
02:00 | 2022-02-22
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
فيديو
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
16:00 | 2022-02-21
22/02/2022 16:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-02-21
22/02/2022 16:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
08:28 | 2022-02-21
22/02/2022 16:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact