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"الإعتذار ليس عيباً"... كيف تقدمه دون حرج؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 08:00
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عليك أولاً ودائماً مراقبة تصرفاتك تجاه الآخرين، لذا اطلب السماح و المغفرة فورا من شخص تشعر بأنك تسببت فى جرح مشاعره، قبل فوات الآوان، وإذا كنت تشعر بالندم حقاً وتريد أن يسامحك الشخص الذي أخطأت في حقه، عليك فقط  الاعتراف بأنك أخطأت بحقه، ومستعد لتحمل رد الفعل من الطرف الآخر مهما وصل الغضب لأعلى درجة من أجل التخلص من شعور الندم.. إليك 7 طرق لتقديم اعتذارك.

-الشعور بالمسؤولية
لكل فعل رد فعل  لذا عليك الاعتراف سريعا بكل أخطائك للطرف الآخر، ليشعر بتقديرك للموقف واستعدادك لتحمل المسؤولية، فالاعتراف بمثابة محاولة للإصلاح وليس فقط مجرد اعتذار، ومن الممكن أن يغضبك رد فعل الطرف الآخر، لكن عليك تحمله لأنك الشخص الذي أسأت له في بداية الأمر.


-الندم
إذا كنت تشعر بالندم وشرحت للطرف الآخر معاناتك بسبب ما صدر عنك تجاه ولمس شعور الصدق في كلامك، فهذا سيكون له تأثير إيجابي على الطرفين.

-الاعتذار عن بعد
الكثير منا يشعر بأنه يجب عليه تقديم الاعتذار للآخر، لكن لا تستطيع التعبير عن أسفه بطريقة ما، أو غير قادر على المواجهه، في هذه الحالة يمكنك أن تلجأ لحل آخر من خلال رسالة تحتوي على “كلمة أو جملة” للتعبير عن شعورك وطلب المغفرة.

-هذا خطئي
تستخدم هذه العباره للخروج من مأزق، لكن عندما يتم سماعها تشعر كأن الكلمة تحمل معنى السخرية، لذلك انتبه أثناء استخدامك لهذه الكلمة.

-طلب السماح
يمكنك طلب السماح والمغفرة من شخص ما أخطات في حقه، فهذا لا يقلل من قيمتك بل يرفع من شأنك، ويدرك الطرف الأخر مدى أهميته عندك ويحسن موقفك أيضاً .

-استخدام الإيموجي
إذا كنت لا تجيد  طلب السماح والتعبير عن ما بداخلك، وغير قادر على نطق كلمة “أنا آسف”، يمكنك  استخدام الإيموجي للتعبيرعن شعورك بالأسف دون استخدام أي كلمة.
 
(موقع أيقونة - المصري اليوم)
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