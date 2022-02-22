منوعات

تزوج 18 امرأة... اليكم ما حلّ فيه

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-921400-637811263825397550.jpg
Doc-P-921400-637811263825397550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتقلت الشرطة الهندية، مواطنا يدعى بيبو براكاش سوين، تزوج 18 امرأة من جميع أنحاء البلاد وذلك قبل أسابيع قليلة من حفلي زفافه التاليين.

وقالت الشرطة إن "الرجل البالغ من العمر 67 عاما بحث في مواقع الزواج منتحلا صفة طبيب يبلغ من العمر 51 عاما، مدعيا أنه يتقاضى راتبا كبيرا، واستخدم بطاقات هوية وخطابات مواعيد مزورة لتعزيز أوراق اعتماده وخلفيته العائلية".

وصرح الضابط في الشرطة سانجيف ساتباثي لوكالة "فرانس برس" أن الرجل "فعل ذلك في المقام الأول من أجل الحصول على أموال النساء ومقابل بعض المتعة الجنسية"، مبينا أنه "تم اعتقال سوين في الأيام الأخيرة بعد شهور من تعقبه، واكتشفوا هوياته المتعددة وحساباته المصرفية وخططه لحفلتي زفاف في فبراير ومارس".

وأوضح أن "سوين كان مقنعا للغاية، واستهدف فقط النساء غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات الناجحات في أواخر الأربعينيات من العمر. وبعد بضعة أيام من السعادة والرضا عن الزواج، اعتاد سوين تقديم الأعذار لاقتراض أموال أو مجوهرات زوجاته الجدد لمساعدته في حالات الطوارئ. ومن بعدها ينتقل إلى هدفه التالي، على أمل أن تخيفهن ظروفهن (امرأة عزباء أو أرملة أو مطلقة تزوجت مرة أخرى في مجتمع محافظ)، من الذهاب إلى الشرطة".

و يعتقد المحققون أن سوين تزوج أكثر من 18 مرة ويقومون الآن بمراجعة سجلات هاتفه المحمول حيث قام بحفظ جهات اتصال زوجاته.

( AFP) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-02-22
14:00 | 2022-02-22
12:58 | 2022-02-22
12:56 | 2022-02-22
12:53 | 2022-02-22
12:49 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website