14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
كورونا يتحوّل الى موضة في عالم المجوهرات... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
22-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح وباء كوفيد-19 جزءا لا يتجزأ من حياتنا منذ عامين، لدرجة أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية ظهرت موضة جديدة في عالم المجوهرات تقوم على أجهزة الاختبار الذاتي للفيروس، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وقال تقرير نشرته صحيفة "لوباريزيان" (leparisien) الفرنسية إن كارولينا غارسيا (21 عاما) -التي جاءت بفكرة ابتكار هذا النوع الجديد من الجواهر- كانت تقوم بجمع الاختبارات من صديقاتها وتطهيرها وتزيينها يدويا لتبدو مثل أقراط يمكن لبسها في الأذن.
وأوضحت الصحيفة أن كارولينا -وهي طالبة- اعتقدت أن كل هذا سيبقى سريا، لكنها لم تأخذ في حسبانها أن ينشر روبرت نجل المصمم روبرتو كافالي صورة على حساب الإنستغرام الخاص به في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي معلقا عليها بقوله "أسبوع الموضة قد بدأ، استمتعوا".
ولفت الموقع إلى أن المنشور نال 55 ألف إعجاب لاحقا، لتقوم بعدها المغنية وكاتبة الأغاني المشهورة كاتي بيري بتبني هذه الموضة الجديدة، حيث تقدمت بطلب للحصول على الأقراط، ثم نشرت العديد من مقاطع الفيديو مع هذه الأقراط على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أنه من الآن فصاعدا سوف يحاول الجميع الحصول على هذه الحلي حول العالم، خاصة أن كارولينا تكافح لتحقيق النجاح الهائل لمجوهراتها، إذ من المفترض أن تفتح متجرا عبر الإنترنت قريبا، بحسب ما نشرته على حسابها على إنستغرام.
(الجزيرة)
تابع
الأكثر قراءة
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
02:18 | 2022-02-22
22/02/2022 02:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
22:23 | 2022-02-21
21/02/2022 10:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يهاجمها: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس"! (فيديو)
Lebanon 24
ريما فقيه بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يهاجمها: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس"! (فيديو)
04:02 | 2022-02-22
22/02/2022 04:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-02-22
دهس شاباً ولاذ بالفرار... هذه التفاصيل
12:58 | 2022-02-22
فقدهما أهلها...فوجدوا جثتها في هذا المكان الغريب!
12:56 | 2022-02-22
نجاة سائق ومرافقه بأعجوبة من حادث مروع (فيديو)
12:53 | 2022-02-22
عفوه من الإعدام ومن شدة فرجته... توفي!
12:49 | 2022-02-22
"خطف نفسه" لسرقة الملايين من والده
12:44 | 2022-02-22
ضيف مرعب يتسلل إلى ملعب كرة القدم (فيديو)
فيديو
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
23/02/2022 00:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
10:20 | 2022-02-22
23/02/2022 00:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
16:00 | 2022-02-21
23/02/2022 00:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact