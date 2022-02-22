منوعات

كورونا يتحوّل الى موضة في عالم المجوهرات... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-02-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-921401-637811266164413996.jpg
Doc-P-921401-637811266164413996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح وباء كوفيد-19 جزءا لا يتجزأ من حياتنا منذ عامين، لدرجة أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية ظهرت موضة جديدة في عالم المجوهرات تقوم على أجهزة الاختبار الذاتي للفيروس، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "لوباريزيان" (leparisien) الفرنسية إن كارولينا غارسيا (21 عاما) -التي جاءت بفكرة ابتكار هذا النوع الجديد من الجواهر- كانت تقوم بجمع الاختبارات من صديقاتها وتطهيرها وتزيينها يدويا لتبدو مثل أقراط يمكن لبسها في الأذن.

وأوضحت الصحيفة أن كارولينا -وهي طالبة- اعتقدت أن كل هذا سيبقى سريا، لكنها لم تأخذ في حسبانها أن ينشر روبرت نجل المصمم روبرتو كافالي صورة على حساب الإنستغرام الخاص به في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي معلقا عليها بقوله "أسبوع الموضة قد بدأ، استمتعوا".


ولفت الموقع إلى أن المنشور نال 55 ألف إعجاب لاحقا، لتقوم بعدها المغنية وكاتبة الأغاني المشهورة كاتي بيري بتبني هذه الموضة الجديدة، حيث تقدمت بطلب للحصول على الأقراط، ثم نشرت العديد من مقاطع الفيديو مع هذه الأقراط على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أنه من الآن فصاعدا سوف يحاول الجميع الحصول على هذه الحلي حول العالم، خاصة أن كارولينا تكافح لتحقيق النجاح الهائل لمجوهراتها، إذ من المفترض أن تفتح متجرا عبر الإنترنت قريبا، بحسب ما نشرته على حسابها على إنستغرام.
 
(الجزيرة) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-02-22
12:58 | 2022-02-22
12:56 | 2022-02-22
12:53 | 2022-02-22
12:49 | 2022-02-22
12:44 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website