18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
رئيس "بنك" يهدي الملايين
Lebanon 24
22-02-2022
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أهدى الرئيس التنفيذي لبنك هندي خاص ما قيمته 530 ألف دولار من الأسهم التي يمتلكها لسائقه ومدربه ومساعديه في المنزل والمكتب، في لفتة غير عادية.
وبحسب موقع"بلومبيرغ" فقد منح رئيس بنك "أي دي إف سي فيرست بنك"، في فايداياناثان، العمالة المنزلية ومساعديه حوالي 900 ألف سهم في البنك، أي ما يعادل 3.7 ٪ من حصته في المصرف، من أجل أن يستفيدوا منها في شراء منازل خاصة.
وهذه ليست اللفتة الأولى لمدير البنك الكريم، فقد سبق أن أهدى ما يقارب من 38 بالمئة من حصته في البنك، عام 2018، عندما كان رئيسًا لمقرض لشركة "كابيتال فيرست"، والتي جرى دمجها لاحقا مع مصرف "أي دي إف سي بنك".
ومن بين الذين حصلوا على العطايا سابقا، معلم الرياضيات السابق، الذي أقرض فايداياناثان 500 روبية (حوالي 7 دولارات أميركية) عندما كان الأخير مجرد طالب فقير ومفلس حصل على منحة في مدرسة ثانوية، ولم يكن لديه المال اللازم للسفر.
وأظهرت البيانات أن فايداياناثان باع أيضا 200 ألف سهم لتمويل أنشطة صندوق رعاية اجتماعية للأعمال الخيرية.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
14:40 | 2022-02-21
21/02/2022 02:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
22:23 | 2022-02-21
21/02/2022 10:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
02:18 | 2022-02-22
22/02/2022 02:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يضربُ سعر فحص "السّكري" في الصيدليات.. هكذا أصبح
Lebanon 24
الدولار يضربُ سعر فحص "السّكري" في الصيدليات.. هكذا أصبح
12:18 | 2022-02-21
21/02/2022 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:12 | 2022-02-22
وفاة الطبيب الشاب محمد خلال نومه! (صورة)
08:00 | 2022-02-22
"الإعتذار ليس عيباً"... كيف تقدمه دون حرج؟
08:00 | 2022-02-22
بعد فشل محاولاتها للإنجاب طيلة 15 سنة.. "لينا" تبنت كلاب وتعاملها مثل أطفالها!
07:00 | 2022-02-22
اليكم الوصفة السحرية للزواج المثالي
05:00 | 2022-02-22
للمسافرين جواً.. 5 أطعمة تجنبوها!
02:00 | 2022-02-22
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
فيديو
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
16:00 | 2022-02-21
22/02/2022 16:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-02-21
22/02/2022 16:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
08:28 | 2022-02-21
22/02/2022 16:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact