رئيس "بنك" يهدي الملايين

أهدى الرئيس التنفيذي لبنك هندي خاص ما قيمته 530 ألف دولار من الأسهم التي يمتلكها لسائقه ومدربه ومساعديه في المنزل والمكتب، في لفتة غير عادية.وبحسب موقع"بلومبيرغ" فقد منح رئيس بنك "أي دي إف سي فيرست بنك"، في فايداياناثان، العمالة المنزلية ومساعديه حوالي 900 ألف سهم في البنك، أي ما يعادل 3.7 ٪ من حصته في المصرف، من أجل أن يستفيدوا منها في شراء منازل خاصة.وهذه ليست اللفتة الأولى لمدير البنك الكريم، فقد سبق أن أهدى ما يقارب من 38 بالمئة من حصته في البنك، عام 2018، عندما كان رئيسًا لمقرض لشركة "كابيتال فيرست"، والتي جرى دمجها لاحقا مع مصرف "أي دي إف سي بنك".ومن بين الذين حصلوا على العطايا سابقا، معلم الرياضيات السابق، الذي أقرض فايداياناثان 500 روبية (حوالي 7 دولارات أميركية) عندما كان الأخير مجرد طالب فقير ومفلس حصل على منحة في مدرسة ثانوية، ولم يكن لديه المال اللازم للسفر.وأظهرت البيانات أن فايداياناثان باع أيضا 200 ألف سهم لتمويل أنشطة صندوق رعاية اجتماعية للأعمال الخيرية.