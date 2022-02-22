منوعات

رئيس "بنك" يهدي الملايين

Lebanon 24
22-02-2022 | 07:32
A-
A+
Doc-P-921491-637811372486768931.jpg
Doc-P-921491-637811372486768931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أهدى الرئيس التنفيذي لبنك هندي خاص ما قيمته 530 ألف دولار من الأسهم التي يمتلكها لسائقه ومدربه ومساعديه في المنزل والمكتب، في لفتة غير عادية.

وبحسب موقع"بلومبيرغ" فقد منح رئيس بنك "أي دي إف سي فيرست بنك"، في فايداياناثان، العمالة المنزلية ومساعديه حوالي 900 ألف سهم في البنك، أي ما يعادل 3.7 ٪ من حصته في المصرف، من أجل أن يستفيدوا منها في شراء منازل خاصة. 

وهذه ليست اللفتة الأولى لمدير البنك الكريم، فقد سبق أن  أهدى ما يقارب من 38 بالمئة من حصته في البنك، عام 2018، عندما كان رئيسًا لمقرض  لشركة "كابيتال فيرست"، والتي جرى دمجها لاحقا مع مصرف "أي دي إف سي بنك".

ومن بين الذين حصلوا على العطايا سابقا، معلم الرياضيات السابق، الذي أقرض فايداياناثان 500  روبية (حوالي 7 دولارات أميركية) عندما كان الأخير مجرد طالب فقير ومفلس حصل على منحة في مدرسة ثانوية، ولم يكن لديه المال اللازم للسفر.

وأظهرت البيانات أن فايداياناثان باع أيضا 200 ألف سهم  لتمويل أنشطة صندوق رعاية اجتماعية للأعمال الخيرية.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:12 | 2022-02-22
08:00 | 2022-02-22
08:00 | 2022-02-22
07:00 | 2022-02-22
05:00 | 2022-02-22
02:00 | 2022-02-22
فيديو
lebanon 24
14:00 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website