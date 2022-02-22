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"ثعبان في مكتب المدير".. عامل ينقذ تلاميذ هذه المدرسة

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:31
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أنقذ عامل في إحدى المدارس السعودية التلاميذ من مأساة كادت أن تحل بهم بعدما قتل ثعبانا كان مختبئا في مكتب مدير المدرسة، بحسب تقرير لصحيفة سبق المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن العامل عثر على الثعبان بعد وقت قصير من خروج طاقم المدرسة، الواقعة في مدينة جازان بجنوب المملكة، وتمكن من قتله.

وأضافت "كان العامل يهم بتنظيف مدرسة حصامة المحازرة الابتدائية، غير أنه فوجئ بظهور ثعبان يخرج من إحدى زاويا مكتب مدير المدرسة، فما كان منه إلا أن سيطر على الموقف بقتله قبل اختفائه".

وبحسب سبق، فإن المدرسة تقع ضمن منطقة شبه جبلية، تكثر فيها الصخور والأشجار "مما يجعلها بؤرة خصبة لعيش الثعابين وغيرها من الزواحف والعقارب".

وأشارت الصحيفة إلى مأساة وقعت قبل عامين في جازان أيضا، حينما توفيت طفلة بعدما لدغها ثعبان في مدخل منزلها.
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