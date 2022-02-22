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سرق هاتفها وبعدما حاولت استرجاعه... "سحلها" (فيديو)

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:36
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، بيانا بشأن مقطع فيديو متداول للص أثناء سرقة فتاة بالقاهرة و"سحلها" بطول الشارع.
 
وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط اللص، مشيرة إلى أن الفتاة تعرضت لإصابات نتيجة تشبثها بالهاتف أثناء السرقة.

وأضافت: "أمكن ضبطه (اللص) وبحوزته الهاتف المحمول المستولَى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

 
 
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