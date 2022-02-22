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15 ألف رحلة طيران في بريطانيا أقلعت من دون ركاب منذ ظهور كورونا... لماذا؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:40
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كشف تقرير لصحيفة "الغارديان"، أن ما يقرب من 15 ألف رحلة طيران، سافرت بشكل خال من الركاب تقريبا، في المملكة المتحدة، منذ بداية وباء فيروس كورونا المستجد. 

ويطلق على رحلات الطيران التي لا تحتوي على ركاب أو أقل من 10 في المئة من سعة الركاب، بأنها "وهمية" أو "شبحية". 

وكان هناك ما معدله 760 رحلة طيران "وهمية" في الشهر خلال تلك الفترة، على الرغم من أن البيانات غطت المغادرة الدولية فقط، وليس الرحلات الداخلية.

ويعد الطيران من أكثر الأنشطة التي يستم فيها استخدام الكربون بكثافة، مما أثار غضب الذين يناضلون من أجل اتخاذ إجراءات بشأن أزمة تغير المناخ بسبب الرحلات الجوية الشبحية، خاصة أنه تم تعليق القواعد التي كانت تتطلب استخدام 80 في المئة من فتحات الهبوط الخاصة بكل شركة طيران في المطارات حتى يتم الاحتفاظ به.

ورغم أن شركات الطيران لم تكن مضطرة إلى تسيير رحلات جوية للاحتفاظ بتلك الفتحات، طارت 14472 رحلة طيران وهمية.

لكن بموجب القواعد الحالية تفقد شركات الطيران فتحات هبوطها القيّمة في المطارات إذا لم يتم استخدامها بشكل كاف، مما جعل شركة الطيران الألمانية، لوفتهانزا، تحذر مؤخرا من أنها ستضطر إلى تسيير 18 ألف رحلة "غير ضرورية" بحلول شهر آذار من أجل الحفاظ على فتحات هبوطها في المطارات. 
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