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دهس شاباً ولاذ بالفرار... هذه التفاصيل

Lebanon 24
22-02-2022 | 16:00
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لقي الشاب الأردني محمد أيمن مصرعه في حادث سير في مدينة الشيخ زايد بمصر، بعدما دهسته سيارة ولاذ المتهم بالفرار.

ونجحت مباحث الجيزة في القبض على المتهم بدهس الشاب في أثناء عبوره الطريق في الشيخ زايد، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بوقوع حادث سير ومصرع شاب، حيث تم فحص كاميرات المراقبة، ومعاينة السيارة المتسببة في الحادث.

وقال المتهم، خلال التحقيقات الأولية، إنه لم يقصد قتل الضحية وإنه ترك سيارته ولاذا بالفرار خشية الفتك به من قبل المواطنين الذين تجمهروا بموقع الحادث.

وقالت ميرنا محمد، زوجة الضحية إنها تزوجت من محمد قبل 9 أشهر، مطالبة بحق زوجها.

وأوضحت أنها تريد حق زوجها والقبض على المتهم المتسبب في الحادثة؛ واصفة إياه بأنه شخص طائش عديم المسئولية.
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