نجاة سائق ومرافقه بأعجوبة من حادث مروع (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر انقلاب مركبة بعد اصطدامها بسور خرساني على أحد الطرق الرئيسية.



وظهرت المركبة وهي تنحرف بشكل مفاجئ أثناء سيرها على الطريق، لتصطدم بسور خرساني أدى إلى انقلابها، في حين خرج قائد المركبة ومرافق له، من دون تعرضهما لأي إصابة.